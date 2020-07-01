Разбойное нападение на ломбард в Якутске

01 июля т.г. около 11 часов утра в дежурную часть полиции г.Якутска поступило сообщение из торгового центра по ул.Кальвица о том, что в помещение ломбарда, расположенного в здании, ворвался неизвестный мужчина в маске. Угрожая предметом похожим на пистолет, злоумышленник похитил из кассы денежные средства в размере 78 000 рублей.

По данному факту были незамедлительно ориентированы все наружные службы полиции. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия). Им оказался 30-летний безработный местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение грабежа. Мужчина пояснил, что использовал в качестве оружия игрушечный пистолет, купленный в соседнем магазине. В ходе обысковых мероприятий похищенные деньги были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.