29.07.2020
15:30
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Судебная хроника

Разбойник не сумел встать на путь исправления

Якутским городским судом рассмотрено ходатайство осужденного М. о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. 

Установлено, что осужденный отбывает наказание в виде 19 лет 1 месяца лишения свободы за бандитизм, 31 эпизод разбоя, а также за грабеж, угон, кражу, хищение и незаконный оборот оружия.  

Ходатайство осужденный мотивировал тем, что имеет постоянное место жительства, поддерживает связь с родственниками. 

Вместе с тем в ходе судебного заседания установлено, что осужденный характеризуется отрицательно, администрацией учреждения 67 раз привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, признавался злостным нарушителем.

На основании сведений о поведении осужденного в период отбывания наказания, указывающих на отсутствие у него стремления к исправлению и правопослушному поведению, участвующим в деле прокурором дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства.

Судом с учетом позиции прокурора в удовлетворении ходатайства осужденного М. отказано.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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