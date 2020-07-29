Разбойник не сумел встать на путь исправления

Якутским городским судом рассмотрено ходатайство осужденного М. о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Установлено, что осужденный отбывает наказание в виде 19 лет 1 месяца лишения свободы за бандитизм, 31 эпизод разбоя, а также за грабеж, угон, кражу, хищение и незаконный оборот оружия.

Ходатайство осужденный мотивировал тем, что имеет постоянное место жительства, поддерживает связь с родственниками.

Вместе с тем в ходе судебного заседания установлено, что осужденный характеризуется отрицательно, администрацией учреждения 67 раз привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, признавался злостным нарушителем.

На основании сведений о поведении осужденного в период отбывания наказания, указывающих на отсутствие у него стремления к исправлению и правопослушному поведению, участвующим в деле прокурором дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства.

Судом с учетом позиции прокурора в удовлетворении ходатайства осужденного М. отказано.