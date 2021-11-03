03.11.2021
22:04
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Происшествия
Разбился самолет, вылетевший из Якутска
Самолет Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился сегодня, 3 ноября, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Иркутской области.
«При заходе на посадку в семи километрах от Иркутска (в районе населенного пункта Пивовариха) пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. На борту предположительно находятся восемь человек. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск», — говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, в данное время самолет горит. Проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара.
По уточненной информации, на борту самолета находились семь человек.
Новость дополняется.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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