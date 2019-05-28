Раз и навсегда предотвратить подтопление Сангара — эксперт

SakhaLife предоставляет трибуну эксперту, заслуженному спасателю РФ, действительному государственному советнику РС(Я) 3 класса, замначальника ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РС(Я)» Евгению БАРЫШЕВУ по вопросу ликвидации угрозы подтопления районного центра Кобяйского района, п. Сангар. Ситуация не нашла достойного освещения в прессе лишь по причине своевременной ликвидации чрезвычайной ситуации, считает Евгений Васильевич. В статье эксперт дает рекомендации по ликвидации заторных явлений и организации защитных сооружений. И то и другое — новшество. Надеемся, что эта информация поможет в предотвращении подтопления Сангара.

Паводок по республике в этом году проходит относительно спокойно. Однако в некоторых районах наблюдались и довольно напряженные ситуации, но благодаря оперативным действиям руководства республики, МЧС и других задействованных сил, удалось избежать критических моментов. В частности, в Кобяйском районе в п. Сангар до критической отметки оставалось менее одного метра. 20 мая туда выехала оперативная группа для решения вопроса по стабилизации паводковой ситуации. Руководил группой заслуженный спасатель РФ, действительный государственный советник РС(Я) 3 класса, замначальника ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РС(Я)» Евгений БАРЫШЕВ. Опытный эксперт рассказывает свой опыт и видение разрешения многолетней проблемы.

— 19 мая 2019 года уровень воды в п. Сангар стремительно увеличивался. До критической отметки 1150 м, отмечаемой гидропостом в п. Сангар, оставалось менее одного метра. 20 мая 2019 г. динамика подъема оставалась чрезвычайной. В 9 часов 00 минут оперативная группа в составе взрывников, заместителя начальника ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я), под моим руководством вылетела в п. Сангар для проведения ледовой разведки, уточнения обстановки и принятия решения по оперативным мероприятиям и проведению взрывных работ с целью недопущения развития чрезвычайной ситуации.

В авиаразведке участвовал глава муниципального района Кобяйский улус (район) Республики Саха (Якутия) ЛЕВИН Иван Иванович. Авиаразведка проводилась по руслу реки Лена с удалением от поселка Сангар более 150 км. Было уточнено, что ледоход р. Вилюй не вышел в р. Лена, уровни воды в реке Лена на удалении 40 км и далее от поселка Сангар недостаточны для движения льда, а ледовое скопление по форватеру р. Лена в районе острова по карте Карелин, (могу ошибаться, местное название о. Васильевский — 30 км ниже по течению от п. Сангар), способствовало образованию затора. Подпор воды вызвал повышение уровня воды в п. Сангар. Ближе к полудню было определено место проведения оперативных мероприятий, организованы взрывные работы. Сразу же по облету результатов взрыва, определено, что место проведения выбрано правильно – река ожила, и начался интенсивный ледоход. В течение часа обозначилась четкая динамика по снижению уровней воды в п. Сангар.

Обсуждая с главой района Левиным И. И. результаты проведенных работ, мы согласились, что подтопление поселка происходит не по береговой черте, а с тыла поселка, заполнением внутренних озер, связь которых с акваторией реки Лена по виске – «Первой речке». Здесь же, по дороге из п. Сангар в микрорайон «Аэропорт», в районе моста и самое низкое место, от которого и ведется отсчет уровня критического подъема воды, не контролируемого перелива через дорогу, начало угрозы подтопления п. Сангар, его приозерных жилых и производственных объектов по ул. Гагарина. В первый раз такое подтопление я наблюдал в 1978 году.

Я рекомендовал Иван Ивановичу провести работы по снятию в будущем угроз подтопления населенного пункта п. Сангар раз и навсегда. Для чего необходимо подготовить проект и поднять уровень дорожного полотна аэропортовской автомобильной дороги на 3 – 4 метра протяженностью 200 — 300 метров, от бывшего места расположения пионерского лагеря «Горняк» до подъема в микрорайон «Аэропорт», с организацией бульвара, смотровой площадки, места отдыха населения Сангар. Также необходима реконструкция мостового перекрытия с шандорным мостом для возможности оздоровления экологии озер п. Сангар.

Я работаю в сфере обеспечения безопасности более 25 лет, из которых 15 лет непосредственно принимал участие и руководил работами по пропуску паводковых вод на территории нашей республики. Это на первый взгляд кажется, что ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками, задача легко решаемая. На самом деле она требует комплексного подхода, соответствующей подготовки и знаний.

Что происходит зачастую — взрывные работы проводятся по разрушению льда, а нужно проводить по направлению водной энергии, энергии реки, которая в сотни и, наверное, даже в тысячи раз сильнее любого взрыва. При этом учитывать как русловые процессы, так и гидродинамику реки – где-то подтолкнуть, где-то придержать — ведь она не знает про ее административно-территориальное деление, и превентивные мероприятия должны планироваться и проводиться комплексно, с учетом прохождения русловых процессов от истока до устья.