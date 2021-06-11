11.06.2021
21:31
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Путешествия & Отдых

Раз дощечка два дощечка…Новинка на Ленских столбах

На Ленских столбах реализуется уникальный проект, сообщает министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев. Строится новая турбаза — три сборных экодомика по современным технологиям.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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