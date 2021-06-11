11.06.2021
21:31
230
Путешествия & Отдых
Раз дощечка два дощечка…Новинка на Ленских столбах
На Ленских столбах реализуется уникальный проект, сообщает министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев. Строится новая турбаза — три сборных экодомика по современным технологиям.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.06.2021
229
11.06.2021
180
11.06.2021
159
11.06.2021
617
11.06.2021
154
11.06.2021
432
11.06.2021
324
11.06.2021
542
11.06.2021
312
11.06.2021
268
11.06.2021
224
11.06.2021
368
11.06.2021
234
11.06.2021
275
11.06.2021
270
11.06.2021
234
11.06.2021
682
11.06.2021
1043
11.06.2021
521
11.06.2021
322
11.06.2021
1238
11.06.2021
660
11.06.2021
1720
11.06.2021
255
11.06.2021
286
11.06.2021
736
11.06.2021
617
11.06.2021
902
11.06.2021
1209
11.06.2021
981
11.06.2021
769
11.06.2021
414
11.06.2021
1693
10.06.2021
599
10.06.2021
508
10.06.2021
690
10.06.2021
456
10.06.2021
2782
10.06.2021
429
10.06.2021
387
10.06.2021
625
10.06.2021
719
10.06.2021
535
10.06.2021
389
10.06.2021
745
10.06.2021
2280
10.06.2021
572
10.06.2021
1046
10.06.2021
1151
10.06.2021
943
10.06.2021
560
10.06.2021
443
10.06.2021
505
10.06.2021
392
10.06.2021
470
10.06.2021
453
10.06.2021
1567
10.06.2021
423
10.06.2021
356
10.06.2021
753
10.06.2021
973
ТОП НОВОСТИ
09.06.2021
6500
07.06.2021
5849
09.06.2021
4409
06.06.2021
3738
08.06.2021
3496
06.06.2021
3474
08.06.2021
3380
07.06.2021
3087
10.06.2021
3035