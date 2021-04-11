11.04.2021
16:51
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Происшествия

Равнодушие снимавших ДТП возмутило якутян

Сегодня в Инстаграм был выставлен видеоролик, зафиксировавший ДТП на дороге из Бердигестях — Якутск. Видно, что в ужасном происшествии пострадали легковая, большегруз, микроавтобус. Снимавшие чуть не проехали мимо, остановились лишь увидев знакомого. В комментариях к посту — возмущения таким равнодушием.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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