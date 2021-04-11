Равнодушие снимавших ДТП возмутило якутян

Сегодня в Инстаграм был выставлен видеоролик, зафиксировавший ДТП на дороге из Бердигестях — Якутск. Видно, что в ужасном происшествии пострадали легковая, большегруз, микроавтобус. Снимавшие чуть не проехали мимо, остановились лишь увидев знакомого. В комментариях к посту — возмущения таким равнодушием. View this post on Instagram A post shared by КРИМЯКУТИЯ (official) (@crimyakutia_ru)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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