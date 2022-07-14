Растет уровень воды на Лене возле Якутска!

В результате выхода ожидаемых 15-16 июля дождевых паводков с реки Олекмы существует вероятность затопления низменных участков поймы реки Лены и сенокосных угодий Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кобяйского районов, а также столицы республики и Жатая. сообщает тгк @yk24ru

На участке Табага – Якутск в ближайшие сутки дополнительный рост уровня воды составит 40-70 см, что будет близко к неблагоприятным отметкам. Ожидается выход воды на пойму, сообщает тгк Sakhaday с ссылкой на информацию Управления ГО и ЧС г. Якутска:

По данным ФГБУ «Якутское УГМС» волна дождевого паводка отмечается на участке Олекминск – Якутск – Сангары. За прошедшие сутки повышение уровней воды на данном участке составил 0,1 – 0,6 м.

На участке р. Олекма (правый приток р. Лена) Джикимда – Куду-Кюель сохраняется подъем уровней воды на 0,6 м за сутки.

По состоянию на 14 июля в 08.00 ч. местного времени уровень воды у гидропоста с. Табага достиг отметки 704 см. над нулем поста, у г. Якутска вода достигла отметки 412 см.

На участке Табага – Якутск в ближайшие сутки дополнительный рост уровня воды составит 40-70 см, что будет близко к неблагоприятным отметкам. Ожидается выход воды на пойму.

В результате выхода ожидаемых 15-16 июля дождевых паводков с реки Олекма существует вероятность затопления низменных участков поймы р. Лена и сенокосных угодий Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кобяйского районов, а также городов Якутск и Жатай.