Растет число заболевших детей. Власти обеспокоены

Глава Якутии Айсен Николаев 2 ноября провел очередное заседание оперативного штаба республики.

Айсен Сергеевич выразил обеспокоенность ростом числа заболевших среди детского населения в Якутске. Он выразил уверенность, что это связано, прежде всего, с каникулами, начавшимися в городских школах. Для того, чтобы не допустить такую же ситуацию в других населенных пунктах, Ил Дархан поручил главам районов взять на контроль вопрос соблюдения ограничительных мер несовершеннолетними.

Глава поинтересовался мерами, которые принимаются по уменьшению количества тяжелых больных – в реанимацяих сейчас в регионе находятся 111 человек, из них 23 – на аппаратах искусственной вентиляции легких 88 – на кислородной поддержке. Как отчиталась министр здравоохранения Елена Борисова, в Якутск для консультаций прибыли федеральные эксперты . По ее словам, замечаний по лечению пациентов они не сделали. Также в эти дни начались вебинары для медицинских работников, а 15 медиков поедут на стажировку в федеральные лечебные учреждения.

Как добавила Елена Афраимовна, почти в 5 раз в Якутии снизилось количество обращений на горячую линию. Увеличились телемедицинские консультации через облачное приложение – в день проводится по 350 таких консультаций. Также в эти дни ожидается поставка вакцин от ОРВИ и гриппа.

Главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева рассказала, что в Якутске по сравнению с предыдущей неделей на прошлой неделе стало на 4 % меньше заболевших, но в целом по республике есть прирост на 6,7%. За последние дни самый большой рост наблюдается в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Кобяйском, Оленекском, Сунтарском, Чурапчинском районах.

Игнатьева проинформировала, что по числу проводимых лабораторных исследований Якутия остается в числе лидеров по показателям на 100 тысяч населения. По ее словам, за прошлую неделю якутские лаборатории стали обрабатывать на 9% больше анализов.

Глава Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что в прошедшие выходные были усилены рейды по развлекательным учреждениям. Из 29 объектов нарушения были выявлены в 7. В целом в городе за эти три дня проверено 215 объектов, зафиксировано 33 нарушения. «Количество проверяемых объектов увеличивается, но нарушений становится меньше. В принципе люди уже понимают требования и стараются их придерживаться», – сказала мэр.

Что касается проверок в других населенных пунктах, заместитель министра МВД по республике Константин Неустроев сообщил, что за три дня проведено 2643 профилактических беседы, в том числе 416 – в Мирнинском районе, 390 – в Якутске, 102 – в Нерюнгринском районе, 99 – в Намском районе, 94 – в Алданском районе, 87 – в Олекминском районе, по 60 – в Нюрбинском и Хангаласском районах и т.д.

Отметим, что вице-премьер республики, заместитель руководителя оперативного штаба Ольга Балабкина со 2 по 4 ноября вице-премьер проверит работу местных оперштабов в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Горном районах.