Расстроенный расставанием житель Якутии украл шубу бывшей

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница столицы Якутии. Женщина сообщила, что из её квартиры похищена норковая шуба. Причиненный ущерб женщина оценила в 60 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в данной квартире заявительница проживала не одна, а с сожителем. А недавно потерпевшая приняла решение расстаться с мужчиной из-за его пристрастия к алкоголю. Вскоре после его переезда она обнаружила пропажу норковой шубы. Куда съехал её бывший сожитель, женщина не знала. Полицейские предположили, что именно приятель пострадавшей может быть причастен к совершению преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Установлено, что мужчина, расстроенный расставанием, съехал из квартиры, похитив дорогостоящее меховое изделие. Шубу подозреваемый сбыл, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.