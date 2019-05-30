Рассмотрены изменения в закон о бюджете республики

В ходе заседания Правительства Якутии 30 мая одобрен проект регионального закона о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как отметил министр финансов региона Валерий Жондоров, законопроект разработан в связи с уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, распределением из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездными поступлениями от государственных и негосударственных организаций в государственный бюджет, в том числе из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Общий объём доходов государственного бюджета на 2019 год увеличен на 8 млрд 452 млн рублей и составит по прогнозным показателям 212 млрд 301 млн рублей», – сообщил глава Минфина Якутии.

По данным министра, прогнозные показатели по налоговым доходам увеличены на 1 млрд 417 млн рублей и составят 107 млрд 322 млн рублей. Неналоговые доходы планируется увеличить на 119 млн. рублей, что составит 21 млрд 310 млн рублей. Безвозмездные поступления увеличиваются на 6 млрд 819 млн рублей и составят 83 млрд 572 млн рублей.

Общий объём доходов государственного бюджета республики на 2020 год увеличен на 3 млрд 956 млн. рублей, на 2021 год увеличен на 4 млрд 755 млн. рублей.

В результате прогнозируемого уровня общий объём расходов в 2019 году увеличивается на 8 млрд 450 млн рублей и составит 222 млрд 288 млн рублей.

Основные изменения расходной части связаны с увеличением за счёт безвозмездных поступлений в сумме 6 млрд 915 млн рублей. «Из них 4 млрд 960 млн рублей мы предусматриваем на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Данные средства распределены Правительством Российской Федерации в апреле через Фонд содействия реформированию ЖКХ», – сказал Валерий Жондоров.

Также министр отметил, что увеличение в сумме 1 млрд 866 млн рублей за счёт налоговых доходов будут направлено на приоритетные мероприятия, в том числе на повышение заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Якутии в сумме 402 млн рублей, на дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 200 млн рублей, на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в связи увеличением численности обучающихся на 2018-2019 учебный год в сумме 217 млн рублей и другие цели.

Также увеличены расходы на обеспечение жильём многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей; на поддержку мероприятий по выплате единовременных пособий женщинам, родившим первого ребенка, а также ежемесячных пособий при рождении третьих и последующих детей.

Объём расходов в 2020 году увеличивается на 3 млрд 954 млн рублей, в 2021 году увеличивается на 4 млрд 753 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета республики в 2019 году будет уменьшён на 1,5 млн рублей и составит 9 млрд 987 млн рублей. В 2020 и 2021 гг. объём дефицита также будет уменьшён на 1,5 млн рублей и составит 998,5 млн. рублей.

«Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов находится в рамках ограничений по Бюджетному кодексу РФ и Соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов, заключенным с Минфином России», – подчеркнул Валерий Жондоров.