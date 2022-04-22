22.04.2022
15:49
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Экономика

Рассмотрены вопросы участия недропользователей в социально-экономическом развитии республики

Вопросы участия недропользователей в  социально-экономическом развитии районов Якутии рассмотрели на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

«Промышленные компании, которые работают на территории Якутии, обеспечивают рост налоговых отчислений в бюджет республики, а также участвуют в социально-экономическом развитии тех районов, где разрабатывают месторождения. Речь идёт о трудоустройстве местных кадров, создании и поддержке социальной инфраструктуры»,  – отметил Андрей Тарасенко.

Премьер республики поручил минпромгеологии разработать единую форму соглашений для компаний, ведущих геологоразведку в регионе, в которую бы вошли социальные обязательства и конкретные показатели с учётом срока начала добычи. Такой документ  планируется заключать с  недропользователями в регионе. «Жители республики должны видеть, каковы условия прихода недропользователя, как это будет отражаться на жизни в районе, что получат территории, где ведётся добыча», – добавил премьер.

Соглашения о социально-экономическом развитии на республиканском уровне будут заключать с крупными недропользователями, осуществляющими добычу полезных ископаемых. С недропользователями других категорий – на муниципальном уровне.

Как отметил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко, между недропользователями и республикой уже подписано 40 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Компании оснащают школы, ремонтируют объекты инфраструктуры, строят жилые дома и спортивно-оздоровительные комплексы, поддерживают общины коренных малочисленных народов.

Отметим, что в настоящее время ведётся работа по внесению поправок в закон «О недрах» в части содержания лицензии на пользование недрами. Предложение Якутии заключается во включении обязательного условия по социально-экономическому развитию территории, где ведётся добыча.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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