Рассмотрены вопросы строительства в Якутске водоузла №5 и канализационного коллектора №3

3 февраля глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ провёл совещание по вопросам реализации АО «Водоканал» проектов по строительству водоузла №5 и канализационного коллектора №3 в южной части г. Якутска.

В настоящее время в г. Якутске ведётся активное строительство объектов жилой застройки для удовлетворения быстрорастущего спроса на жилье. В связи с этим актуальной проблемой является обеспечение системами водоснабжения и водоотведения, строящихся и планируемых к строительству и реконструкции объектов жилой застройки, социальной инфраструктуры, административных и производственных зданий южной части города Якутска.

Для решения данных вопросов требуется реализация инфраструктурных проектов по строительству водоузла №5 и канализационного коллектора №3 (1 и 2 очереди). По обоим проектам имеются положительные заключения государственной экспертизы.

По словам генерального директора АО «Водоканал» Анатолия КЫРДЖАГАСОВА, строительство водоузла №5 позволит восполнить дефицит напора воды в действующих сетях и обеспечить водоснабжением планируемые к застройке кварталы южной части города. Производительность объекта – 1,5 тысячи кубов, стоимость 867 млн. рублей, из них требуемых инвестиций – 852,5 млн. рублей. Ввод водоузла №5 в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Реализация данного проекта начата за счёт собственных средств предприятия. В 2019 году проведены работы по демонтажу металлических и железобетонных конструкций, подготовке территории к строительству и устройству ограждения.

Строительство канализационного коллектора №3, по информации Анатолия Кырджагасова, вызвано перегруженностью двух действующих канализационных коллекторов. Стоимость объекта составляет 2 млрд. 264 млн. рублей, из них требуемых инвестиций – 2 млрд. 211, 2 млн. рублей. Канализационный коллектор с перекачивающими насосами будет построен вдоль улиц Чернышевского, Автодорожная до набережной города, далее до 203-го микрорайона. Его протяженность 5,8 км. Реализация данного проекта тоже начата за счёт собственных средств предприятия. На текущую дату разработана проектно-сметная документация, выполнены работы по строительству колодца и здания насосной станции. Ввод канализационного коллектора в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

По проектам строительства водоузла №5 и канализационного коллектора №3, руководством АО «Водоканал» и министерства ЖКХ и энергетики республики предложено привлечение заёмных средств под залог собственного недвижимого имущества предприятия.

Айсен Николаев на совещании обсудил схемы строительства объектов с учётом новых жилых кварталов и планировки Якутска. Он отметил необходимость подключения к этой работе городских властей. Глава региона дал поручение правительству республики предоставить информацию о том, что получит АО «Водоканал» в результате реализации этих проектов с точки зрения физических объёмов и финансово-хозяйственной деятельности. Также по его указанию будут рассмотрены все возможности включения данных проектов в федеральные программы.

Подводя итоги, Айсен Николаев поручил утвердить Программу по строительству данных объектов с учётом замечаний и предложений, озвученных на совещании.