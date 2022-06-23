Рассмотрены вопросы реализации социальной газификации в Якутии

Вчера, 22 июня, состоялось очередное заседание регионального штаба социальной газификации. Для подключения в 2022 году заключено уже порядка 2400 договоров, заявили в «Сахатранснефтегазе».

В этом году принято 3182 заявки на социальную газификацию.Региональный оператор ведет полный цикл мероприятий для подведения сетевого газа к частным домохозяйствам якутян: это прием заявок, заключение договора, составление и выдача техусловий, проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы по выводу газопровода-ввода к забору заявителя силами строителей компании либо подрядной организации.Как отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, показателем результативности работы республиканского штаба станет итоговое количество подключений, то есть фактического пуска газа в дом. Для этого муниципальным властям и органам местного самоуправления необходимо проводить индивидуальную работу с собственниками домохозяйств в населенных пунктах.Ведется контроль наличия газового оборудования для нужд населения: 905 газовых котлов имеется в наличии у «Сахатранснефтегаза», более 2500 – в других торговых точках; 530 газовых счетчика в наличии, ожидается прибытие еще 1860 приборов учета газа. Потребность в трубе для строительно-монтажных работ также закрыта: 86 км трубной продукции получено региональным оператором, 14 км находится в пути, 36 км имеется в наличии у подрядных организаций.Стороны также обсудили проблему оформления и выдачи разрешений на земляные работы: на сегодня в городе Якутске задержана выдача более 500 ордеров, в связи с чем подрядные организации не могут приступить непосредственно к выполнению работ по врезке и выводу газовых стояков. В «Сахатранснефтегазе» напомнили, что в большинстве субъектов страны в рамках программы социальной газификации выдача ордеров ускорена и организована в уведомительном порядке.