Рассмотрены вопросы обеспечения сотовой связью федеральных автодорог Вилюй, Лена и Колыма

Айсен Николаев встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Проводимую в Якутии работу по развитию цифровой экономики, деятельность IT парка и создание IT центров в муниципальных районах республики обсудили глава республики Айсен НИКОЛАЕВ и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут ШАДАЕВ. Об этом Айсен Николаев сообщил в своих социальных сетях.

Сегодня в Якутии 86 % жителей республики имеют доступ к высокоскоростному интернету, открыты 4 IT-центра в улусах, и до 2024 года планируется открыть ещё 17 IT-центров.

«Предложил Максуту Игоревичу запустить совместный пилотный проект Минкомсвязи России и Якутии по развитию сети IT-центров как одну из перспективных практик с дальнейшим масштабированием на другие регионы страны», – сообщил руководитель республики в Instagram.

Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы обеспечения сотовой связью федеральных автодорог «Вилюй», «Лена» и «Колыма», финансирования из федерального бюджета подключения социально-значимых объектов республики к сети интернет, дальнейшего строительства ВОЛС в республике.