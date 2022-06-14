Рассмотрены вопросы газификации улиц Промышленного округа

Частные домохозяйства по улицам База, 1 и База, 2 в городе Якутске будут газифицированы по программе социальной газификации. Об этом заявили на выездном совещании «Сахатранснефтегаз» под председательством министра промышленности и геологии РС(Я) Максима Терещенко.В выездном совещании приняли участие заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Анатолий Соловьев и технический директор Якутского речного порта Олег Демиденко.Стороны обсудили технические аспекты подключения улицы База, 2 к газораспределительной сети от газорегуляторного пункта Речпорта. «Сахатранснефтегаз» напомнил о том, что согласно Постановлению Правительства РФ N 1547 от 2021 года юридическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения или газопотребления, не имеет права отказывать в проведении мероприятий по подключению заявителей по программе социальной газификации.Общая протяженность планируемых к строительству сетей для газификации этих двух улиц составляет почти четыре километра. 26 заявок от жителей этого района уже поступило в адрес регионального оператора, сообщили представители «Сахатранснефтегаз», 24 договора подписано. 45 домовладений запланировано к подключению, однако количество перспективных земельных участков на порядок больше – их 130, сообщил заместитель начальника УГРС Моисей Ефимов.В скором времени после завершения проектно-сметной документации СТНГ приступит к выполнению строительно-монтажных работ.