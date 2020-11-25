Рассмотрены проекты строительства школ в столице Якутии

24 ноября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание по вопросу создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях на территории столицы республики путём строительства новых зданий в рамках возможного соглашения с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ.

Во вступительном слове глава региона отметил, что в республике проведена серьёзная работа по выбору объектов и мест строительства, а также по разработке проекта плана мероприятий с участием ВЭБ.РФ.

В рамках возможного концессионного соглашения о строительстве школ рассматриваются такие микрорайоны и пригороды, как Марха, Тулагино, Хатассы, Табага, мкр. Северный, а также округа Сайсарский, Автодорожный, Гагаринский и Строительный.

С основной информацией о готовности реализации проекта плана мероприятий по обеспечению строительства во взаимодействии с ВЭБ.РФ выступили министр экономики Якутии Майя ДАНИЛОВА, министр образования и науки Якутии Михаил СИВЦЕВ, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина АЛЕКСЕЕВА и и.о. главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Михаил Сивцев и Евгений Григорьев проинформировали, что по городу Якутску сформирован перечень земельных участков и объектов с учётом приоритетности начала сроков строительства и обеспечения округов столицы новым школами. Для строительства выбрано 12 объектов на 8520 мест. Большинство планируемых школ по 990 мест.

И.о. главы Якутска Евгений Григорьев отметил, что они уже готовы в феврале следующего года предоставить в аренду 8 участков для первого этапа строительства, а в июне – и 4 остальные.

Представитель «ВЭБ–Инжиниринг», руководитель направления «Строительство школ» Алиса ДЕНИСОВА отметила, что возражений по ним нет и выразила готовность работать по реализации проекта.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев подчеркнул, что «Дорожная карта» в рамках взаимодействия с ВЭБ.РФ в принципе подготовлена и дал поручение ещё раз рассмотреть списки объектов по этапам, окончательно согласовать их с министерством экономики, министерством образования и науки и администрацией Якутска.

Также Ил Дархан поручил Управлению архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) совместно с представителями города тщательно подготовить к строительству каждый участок, а министру образования – лично съездить и осмотреть каждый из подготовленных участков.

Айсен Николаев поблагодарил государственную корпорацию ВЭБ.РФ за продвижение этого серьёзного проекта.

«Уверен, что общими усилиями мы в ближайшее время выйдем на практическое начало реализации данного проекта», — сказал Айсен Сергеевич.

Отметим, что вопрос обеспечения республики новыми школами стоит в приоритете развития общей системы образования республики.