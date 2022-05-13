Рассмотрены новые горизонты развития газоснабжения в Намском улусе

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сегодня, 13 мая, провёл встречу с главой Намского района Юрием Слепцовым. Стороны обсудили перспективы газоснабжения района.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации программы социальной газификации, которая активно продолжается в районе. Как сообщил генеральный директор, согласно утвержденному региональному плану-графику газификации в 2022 году к границам 183 домовладений будут безвозмездно подведены газопроводы-вводы. 138 заявителей уже заключили договора с Региональным оператором на социальную газификацию. Строительно-монтажные работы выполняются по графику.

«Говоря о перспективах, глава Намского улуса предложил использовать сжиженный газ в котельных для отопления домов заречных наслегов района. Кроме этого, в последнее время в улусе наметилась тенденция повышения спроса для использования в пищеприготовлении газовых баллонов. Как вариант, обсудили меры и механизмы поддержи для предпринимателей, реализующих газовые баллоны. Будем и дальше совместно решать текущие и перспективные вопросы», – отметил Алексей Колодезников.