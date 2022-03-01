Рассмотрена кассация экс-гендиректора «Аэропорты Севера»

Девятый кассационный суд общей юрисдикции признал приговор бывшему гендиректору ФКП «Аэропорты Севера» Павлу ХАЛИНУ законным. Об этом ИА SakhaNews сообщает со ссылкой на старшего помощника Восточно-Сибирского транспортного прокурора Наталью МАНАКОВУ.

Напомним, в апреле 2021 года Якутгорсуд признал Павла Халина виновным в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), ч.4 ст.160 УК РФ (Растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Якутгорсуд установил, что бывший гендиректор похитил более 90 млн рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на реконструкцию ВПП аэропорта «Чокурдах». Этими деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, причинив РФ в лице Федерального агентства воздушного транспорта имущественный ущерб в особо крупном размере. В частности, более одного миллиона рублей было потрачено на формирование положительного образа для последующего участия в выборах народных депутатов.

Не согласившись с приговором Якутгорсуда, осуждённый и его защитник обжаловали его в апелляционном, а затем в кассационном порядке.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалоб осужденного и его защитника, оставив без изменения решение апелляционной инстанции Верховного суда Республики Саха (Якутия), которым бывшему гендиректору ФКП «Аэропорты Севера» назначено лишение свободы на шесть лет в колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей, сообщает SakhaNews.

Напомним, что расследование уголовного дела было завершено в марте 2015 года. И пока суд да дело, прошло уж семь лет.