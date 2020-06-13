Рассмотрена безопасность здоровья населения при проведении голосования

Сегодня руководитель АГиП РС (Я) Афанасий Владимиров провел совещание в режиме ВКС с главами муниципальных образований Таттинского, Чурапчинского и Момcкого улусов по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В серии таких рабочих совещаний, прошедшей в течение недели, приняли участие 315 глав поселений 34-х районов республики, члены центральной избирательной комиссии РС(Я), председатели и члены территориальных избирательных комиссий, ответственные должностные лица. Адресно рассмотрены вопросы каждого поселения в соответствие с их транспортной доступностью, особенностями расположения инфраструктуры,видами и качеством каналов связи и распространения информации.

Ключевыми задачами при проведении голосования является обеспечение безопасности для здоровья граждан, членов избирательных комиссий и наблюдателей, разграничение потоков граждан при проведении голосования, грамотная организация досрочного голосования граждан, голосования по месту нахождения и голосования граждан, находящихся за пределами республики, информационно-разъяснительная работа.

В данное время всеми главами поселений дорабатываются графики и схемы голосования по требованиям роспотребнадзора. В соответствии с санитарными нормами все граждане (избиратели, члены избирательных комиссий, наблюдатели) должны обеспечиваться масками и перчатками, помещение для голосования должно быть обеспечено средствами для обработки рук и поверхностей, регулярно дезинфицироваться. Вход и выход в помещение для голосования должны быть отдельными по избежание пересечения потоков граждан.

Учитывая, что в последних числах июня в республике пройдут всероссийские тренировки по ЕГЭ, главам поселений следует внимательно отнестись к организации масштабных мероприятий и грамотно распределить силы и средства.

Подробно обсуждены способы и сроки доставки средств индивидуальной защиты, дезинфектантов в поселения, организация дежурства медиков на участках для голосования.

По сообщениям глав труднодоступных поселений вопросы доставки бюллетеней и организации досрочного голосования в оперативном порядке отрабатываются с ЦИК РС(Я) и представителями авиаперевозчиков. По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около восьми тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов.

Афанасий Владимиров обратил особое внимание на оперативное доведение до граждан информации о механизме «Мобильный избиратель», наиболее удобных способах подачи заявления о голосовании по месту нахождения. Напомним, что прием заявлений через портал Госсуслуг, МФЦ «Мои документы» и территориальные избирательные комиссии уже ведется с 5 июня т.г., участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления с 16 июня т.г.

Совместная работа с поселениями республики по подготовке к общероссийскому голосованию продолжается в оперативном режиме.