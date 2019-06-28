Рассмотрена апелляция вице-мэра Гоголева по мере пресечения

Сегодня, 28 июня в Верховном Суде Якутии началось рассмотрение апелляции по мере пресечения в отношении Василия ГОГОЛЕВА, заместителя мэра города Якутска, курирующего вопросы земли и строительства. Дело рассматривает судья Александр Михайлович СОТНИКОВ.

Вначале заседания адвокаты подследственного ходатайствовали о запрете на присутствие СМИ.

Так же адвокаты Гоголева ходатайствовали об отводе в качестве свидетеля отца Гоголева, с чем судья согласился. Отец находился с подследственным на охоте в день задержания. Когда подследственный был арестован и доставлен на вертолете, отец остался и добирался до города на автомобиле и не присутствовал на оформлении ареста.

Судья разрешил фото и видеосъемку только вначале судебного заседания, а затем попросил прессу покинуть зал.

Сам Василий Гоголев присутствовал в суде виртуально — через видеотрансляцию. Причем постоянно жаловался на плохую слышимость.

Находящиеся в зале суда друзья Гоголева слали ему приветы, в том числе и редактор NewsYkt Антон ЖОНДОРОВ.

Напомним, что 7 июня Василий Васильевич был задержан правоохранительными органами на территории Кобяйского улуса, где находился на охоте на собственном вертолете. Заместитель мэра Якутска был этапирован в Якутск.

8 июня на заседании якутского городского суда было удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу Василия Гоголева до 6 августа. Напомним, заммэру Якутска вменяется получение взятки в интересах застройщика. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

В тот же день были задержаны его сообщники, представляющие интересы ООО «Утум-Инвест», Георгий КАРАМЗИН и Татьяна САМСОНОВА. Им предъявлено обвинение в посредничестве в получении данной взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Георгий Карамзин также содержится под стражей. В отношении Татьяны Самсоновой избрана мера пресечения – домашний арест.

По данным следствия, заместитель главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василий Гоголев, курируя вопросы капитального строительства в городе Якутске, получил от ООО «Строй-Академия», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в городе Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв м. на сумму 114 миллионов рублей за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве жилого комплекса.

Взятка получена заместителем главы через посредников Карамзина и Самсонову в пользу строительной фирмы ООО «Утум-Инвест», владельцем и учредителем которой являлся сам Гоголев до сентября 2018 года – до назначения на должность заместителем главы, сообщал ранее Следком Якутии.

Адвокаты ходатайствуют о том, чтобы изменить меру пресечения в отношении Василия Гоголева с содержания под стражей на домашний арест.

Следствие настаивает на содержании вице-мэра под стражей.

Продолжается заседание суда.

Какое решение примет сегодня Верховный суд республики?

Меру пресечения в отношении Василия Гоголева оставили без изменения, отказали в ходатайстве адвоката Стаценко. Таким образом, подследственный останется под арестом.

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