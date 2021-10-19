Рассмотрен законопроект о корректировке бюджета Якутии

Перед очередным пленарным заседанием Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) состоялись заседания фракций политических партий. От правительства республики участие в заседаниях приняли премьер Андрей Тарасенко и министр финансов Валерий Жондоров.

Премьер обсудил с народными депутатами вопросы по законопроектам и перспективным проектам развития республики.

Основные темы, которые рассмотрели на заседаниях: повышение налоговых доходов республики, организация северного завоза, поддержка занятости на селе, строительство социальных объектов и жилья в районах, развитие внутреннего водного транспорта, промышленность и привлечение молодых кадров на производство.

Участники заседаний также рассмотрели проект закона о корректировке бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как ранее отметил глава Якутии Айсен Николаев, региональный бюджет будет увеличен на 20 млрд 200 млн рублей, из которых почти 18 млрд – это собственные доходы республики, свыше 2 млрд – безвозмездные поступления, в основном из федерального бюджета.