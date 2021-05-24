Рассмотрен проект изменений в параметры Бюджета-2021 и на 2022 и 2023 гг.

На заседании правительства Якутии, состоявшемся 24 мая, рассмотрен и поддержан проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Как отметил министр финансов Якутии, проект закона разработан в связи с уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития республики, прогнозных показателей главных администраторов доходов госбюджета, уточнением безвозмездных поступлений, имеющих целевую направленность от государственных и негосударственных организаций, прочих целевых безвозмездных поступлений в государственный бюджет в 2021 и 2022 годах, вступлением в силу нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации по распределению дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов.

«Общий объём доходов государственного бюджета республики на 2021 год увеличен на 6 млрд 948,2 млн рублей и составит по прогнозным показателям 259 млрд 862,7 млн рублей», – сообщил Валерий Жондоров.

Общий объём доходов госбюджета Якутии на 2022 год уточнён в сторону увеличения на 100,4 млн рублей за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры и составит по прогнозным показателям 228 млрд 504,1 млн рублей.

Как сообщил министр, расходы государственного бюджета в 2021 году увеличиваются на 7 млрд 988,3 млн рублей и составят 265 млрд 830,6 млн рублей. В плановом периоде в 2022 и 2023 годов расходная часть государственного бюджета уменьшена на сумму 49,6 млн рублей и на сумму 150,0 млн рублей соответственно и составила 229 млрд 352,6 млн рублей в 2022 году и 242 млрд 837,9 млн рублей в 2023 году соответственно.

Дефицит государственного бюджета республики в 2021 году составит 5 млрд 967,9 млн рублей с увеличением на 1млрд 040,2 млн рублей; в 2022 и 2023 годах – 848,5 млн рублей с уменьшением на 150 млн рублей. Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году составит 4,2%, что находится в рамках установленного ограничения 10%.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет внесён на рассмотрение парламента республики.