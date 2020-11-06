Рассмотрен проект госпрограммы «Научно-технологическое развитие РС(Я) на 2020-2024 годы»

6 октября Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Совета по науке, высшему образованию и научно-технологической политике при Главе РС (Я), на котором рассмотрен проект государственной программы РС (Я) «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».

Во вступительном слове руководитель региона отметил, что поручение в адрес правительства республики о разработке данной программы было дано им в прошлом году.

«Программа разработана. Мы в рамках научно-образовательного центра «Север» и государственной программы Российской Федерации по развитию Арктики должны рассмотреть и принять документ, а также определить источники финансирования для её реализации», – сказал Айсен Николаев.

На заседании с информацией о проекте государственной программы РС (Я) «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» выступил министр образования и науки республики Михаил Сивцев. В разработке программы приняли участие высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты республики, Академия наук РС (Я) и государственные учреждения. Михаил Сивцев представил участникам заседания структуру программы, целевые показатели, объёмы финансирования, требуемые по направлениям, и ожидаемые результаты её реализации.

В ходе обсуждения проекта программы участниками заседания внесены замечания и предложения, в том числе по структуре программы, целевой подготовке кадров, материальной поддержке учёных, по исследованиям прикладного направления, внедрению передовых научных разработок в производство и другим направлениям.

Подводя итоги, Айсен Николаев поблагодарил всех тех, кто принимал участие в разработке проекта. Он отметил, что из обсуждения видно, что программа в целом отвечает требованиям, которые выдвигает научное сообщество республики. Ил Дархан указал, что в документе обязательно должны быть учтены замечания и предложения, поступившие на заседании. Айсен Николаев поручил министерству образования и науки совместно с Академией наук РС (Я) в ближайшие недели доработать программу и до 1 декабря внести к нему на утверждение. Глава региона дал задание правительству республики определить источники финансирования реализации программы, начиная уже с 2021 года.

«Программа очень важная. После принятия документа прошу всех принять самое активное участие в его реализации. Для успеха нужна чёткая координация и совместная работа федеральных и республиканских научных и образовательных учреждений», — сказал Айсен Николаев, обращаясь к участникам заседания.

Глава республики озвучил, что в прошлый четверг во время встречи с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсуждён вопрос о согласовании с главой субъекта государственных заказов федеральных научных учреждений, работающих на территории республики. Этот вопрос сегодня ставится руководителями ряда регионов РФ. Айсен Николаев подчеркнул, что Президент страны поддержал их позицию. Координация этой работы со стороны Министерства науки и высшего образования РФ тоже будет проведена.

Полномочия региональных властей в этой части сегодня меняются достаточно серьёзно. Айсен Сергеевич сообщил, что глава государства поставил перед руководителями субъектов и Правительством РФ задачу, чтобы роль регионов в управлении наукой, в том числе федеральными научными учреждениями на территории субъектов, выросла на порядок.

«Мы эту политику будем проводить, в том числе через создание научно-образовательного центра «Север», — подчеркнул Айсен Николаев.