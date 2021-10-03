Рассмотрен ход строительства школ и детсадов в Якутии по нацпроектам

Сегодня, 3 октября глава Якутии Айсен Николаев провёл очередное заседание оперативного штаба по строительству объектов, которые реализуются в республике по национальным проектам и государственным программам. В повестку вошли вопросы строительства школ и детских садов в Верхоянском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском и Таттинском районах.

О ходе строительства социальных объектов, которые возводятся с применением механизма государственно-частного партнёрства, доложились представители районных администраций и сами застройщики.

Объекты имеют разную степень готовности. На большинстве объектов ведутся строительно-монтажные работы, по некоторым ожидается заключение государственной экспертизы по проектной документации. Также есть необходимость пересмотра установленных зон подтопления, техприсоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций и газоснабжения.

Айсен Николаев подчеркнул, что для начала эксплуатации детских садов необходимо получить лицензию на образовательную деятельность. Для этого документы на получение лицензии детсадов в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района, с. Верхневилюйск Верхневилюйского района, г. Вилюйск Вилюйского района и п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района рассмотрят в приоритетном порядке.

Обращаясь к руководителям министерств, ведомств, районов и строительных организаций республики, Айсен Николаев отметил, что проблемы, которые появляются при возведении объектов, связаны со слабой координацией работы органов власти различного уровня и застройщиков. Он обратил особое внимание на обязательное обеспечение соответствия хода работ утверждённым графикам, на своевременное решение финансовых и технических вопросов.

Напомним, что оперштаб по строительству объектов создан для контроля за ходом строительства объектов, которые финансируются из республиканского и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.