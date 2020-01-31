Защита бизнесвумен Татьяны Самсоновой о мэре Якутска (обновлено)

Репортаж из зала судебного заседания:

Началось судебное заседание в Якутском городском суде по мере пресечения для Татьяны Самсоновой. Она находится под домашним арестом.

Следователь Валерий Белянин ходатайствовал о продлении ее пребывания под домашним арестом до 6 мая. Отметим, что на этот раз следователь не просил перевести Самсонову в СИЗО, ссылаясь на нарушение ею режима, как в прошлый раз в ноябре.

На этот раз следователь сослался на необходимость проведения оценочной и комплексной психолого-линвистической экспертизы, которые назначены на февраль, а так же на то, что Самсонова может оказать давление на работников Утум-инвест с целью изменения показаний.

Так же приобщено заявление потерпевшей Айны Неустроевой о том, что используя многочисленные связи окажут давление на нее.

Так же судья Максим Горохов огласил заявление оперуполномоченного УФСБ РФ по РС(Я) Федорова, в котором говорится о дружеских отношениях Гоголева, Карамзина и Самсоновой с руководителями структурных подразделений Окружной администрации и могут использовать их в своих целях. Самсонова и ее защита не согласны с продлением домашнего ареста.

Адвокат Громацкий задал вопросы следователю Белянину, уточняя формулировки его ходатайства. Он попросил приобщить к делу положительные характеристики и допросить свидетелей. Судья заслушал двух подруг Самсоновой, которые рассказали о ее многочисленных положительных качествах.

Представитель прокуратуры поддержал следователя и посчитал, что есть основания продлить пребывания Самсоновой под домашним арестом.

Обновлено в 11:35:

Адвокат Николай Громацкий в своем выступлении поставил под сомнение эффективность следствия. По его мнению следователь имел достаточно времени, чтобы провести все экспертизы и допросить всех свидетелей. Как считает защитник, нарушаются права Самсоновой из-за затянувшегося следствия.

Его под защитная мать-одиночка, которая лишена возможности в полной мере воспитывать свою дочь и содержать свою семью. Её мать, имея много хронических заболеваний, вынуждена работать продавцом на рынке. Решение судьи Габышевой, разрешившее Татьяне Самсоновой совершать прогулки, не вступили в силу из-за обжалования в Верховном суде РС(Я).

Обновлено в 11:50:

Защитник Майя Громацкая в своей речи усомнилась в наличии связей Самсоновой в органах власти, так как та никогда в них не работала. Она сказала, что приобщение к делу совместные фотографии Татьяны Самсоновой вместе с мэром Сарданой Авксентьевой и другими работниками Окружной администрации, не свидетельствуют о том, что они будут защищать ее подзащитную.

Сама Татьяна Самсонова заявила, что не может полноценно исполнять свои родительские обязанности и содержать свою семью.

Татьяна Самсонова сообщила, что не собиралась и не собирается скрываться и оказывать на кого-либо давление.

Суд удалился для вынесения решения.

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