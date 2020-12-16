Расследуется ЧП в Нерюнгринском районе

Отключения электроэнергии в Нерюнгринском районе рассмотрели 16 декабря на заседании Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения РС (Я) под председательством первого заместителя председателя правительства РС (Я) Алексея Колодезникова.

Напомним, что 15 декабря в Нерюнгринском районе дважды произошли отключения электроэнергии. В результате первого отключения без энергоснабжения находились пять населенных пунктов: Нерюнгри, Иенгра, Золотинка, Серебряный Бор, Беркакит. На момент второго отключения под ограничение попадали Беркакит, Серебряный Бор и частично г. Нерюнгри. Полностью восстановить энергоснабжение в поселке в Беркакит удалось утром 16 декабря. На данный момент объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По информации главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского, в момент первого технологического нарушения энергоснабжение в Иенгре и Золотинка было восстановлено в течение 7 минут, в Серебряном Бору в течение 45 минут, в Беркаките и Нерюнгри ограничения составили более двух часов. На время повторного отключения, где под ограничение в большей степени попал поселок Беркакит, были организованы дежурства автобусов, медицинской помощи, аварийные бригады. Для обеспечения теплоснабжения и водоснабжения работали резервные источники питания.

Первый вице-премьер Алексей Колодезников поручил провести служебное расследование о причинах технологических нарушений в Нерюнгринском районе, обеспечить строгое соблюдение требований по оперативному информационному взаимодействию и по своевременному предоставлению ЕДДС муниципальных образований информации о технологических нарушениях на объектах ЖКХ района в адрес ЦДС ГУП «ЖКХ РС(Я)», оповещению населения о принимаемых мерах по устранению аварий.

Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)