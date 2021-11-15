Расследование незаконной охоты в Нюрбинском улусе прокуратура взяла на контроль

Прокуратура Нюрбинского района признала законным и обоснованным возбуждение дознавателем ОМВД по Нюрбинскому району уголовного дела по факту незаконной охоты, совершенной с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой территории по ч.2 ст.258 УК РФ.

При возбуждении уголовного дела установлено, что в ходе рейдовых мероприятий, проведенных Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора совместно с Дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, на территории республиканского резервата «Сюгджэр» выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников.

Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).