15.11.2021
20:25
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Происшествия

Расследование незаконной охоты в Нюрбинском улусе прокуратура взяла на контроль

Прокуратура Нюрбинского района признала законным и обоснованным возбуждение дознавателем ОМВД по Нюрбинскому району уголовного дела по факту незаконной охоты, совершенной с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой территории по ч.2 ст.258 УК РФ.

При возбуждении уголовного дела установлено, что в ходе рейдовых мероприятий, проведенных Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора совместно с Дирекцией биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, на территории республиканского резервата «Сюгджэр» выявлен факт незаконной добычи 12 туш дикого северного оленя с обнаружением базы охотников.

Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой республики на контроль, в настоящее время оно для дальнейшего расследования передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

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Фото: Минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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