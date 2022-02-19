Расследование гибели работника на Чаянде

В Ленском районе Якутии завершено расследование трагического случай со смертельным исходом 19 января 2022 года на стройплощадке «Обустройство Чаяндиского НГКМ » — погиб работник ООО «ГазАртСтрой», сообщает Госинспекции труда в РС(Я).

19.01.2022 г. в районе сваи №113 стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» было размещено мобильное здание (вагон), кустарного производства, установленное на санях-полозьях с прицепным устройством. На торцевой части контейнера, со стороны прицепной системы установлены путем применения сварных соединений два крепления. Крепления служат для фиксации прицепной системы в транспортировочном (поднятом) положении. Прицепное устройство саней-полозьев мобильного здания было зафиксировано в транспортировочном (поднятом) положении на одно крепление, в связи с тем, что второе крепление не функционировало. В 14 часов 00 минут один из работников во время работы увидел краем глаза человека, проходящего мимо поднятого прицепного устройства мобильного здания, после услышал грохот. Обернувшись, он увидел работника, которого придавило прицепным устройством мобильного здания. Работник был доставлен в госпиталь, 20.01.2022 г. констатирована смерть работника от внутричерепной травмы.

Госинпекция труда РС(Я) пришла в выводам, что причинами несчастного случая явились: отсутствие сигнального ограждения границы зон с возможным воздействием опасных производственных факторов, непринятие мер по установке прицепного устройства в безопасное положение, отсутствие контроля проверки исправности используемых приспособлений и оборудования; эксплуатация мобильного здания кустарного производства, без проведения его осмотра и его составных конструктивных элементов; отсутствие контроля обеспечения работников исправным мобильным зданием заводского изготовления после проведения подготовительных работ.