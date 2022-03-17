Расслабляйся по родные звуки: АСМР от Якутия-24

ASMR — это отличный способ снять эмоциональное напряжение и тревогу. Тренд на прослушивание аудио и видео, которые расслабляют и вызывают приятные ощущения, уже завоевал весь мир.

Телеканал «Якутия 24» выпустил собственные АСМР-видео со звуками, которые знакомы каждому из жителей республики: хруст первого снега, звуки деревенского утра и стук копыт якутских лошадей.

Надевай наушники, включай видео и расслабляйся!

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