Рассказ: Никитич

Представляем вашему вниманию атмосферный и добрый рассказ нашего читателя в рамках рубрики «Книжная полка». Напоминаем, что опубликовать свои произведения вы можете, написав на почту sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «рассказ» или «стихи».

Как обычно, приходя домой с работы полным мыслей о повседневных заботах и планах, Тимур стал замечать, что в их подъезде как будто становится как-то чище и светлее. Иногда, приезжая из командировки, можно было заметить какие-то изменения. Вот, вдруг появился свежевыструганный шкафчик, которого раньше не было, вот, в нём появились какие-то старые, но хорошо сохранившиеся книги, вот, появилась на стене картина с красивым летним пейзажем, а вот отколовшаяся плитка на полу перед самым выходом стала прямой и ровной. Не стало перегоревших лампочек, перестали валяться газеты и бесконечный рекламный мусор перед почтовыми ящиками. В подъезде уже не собираются подростки, не пахнет табачным дымом и спиртным.

Как-то раз, вечером, в маленькой комнате, находящейся в углу подъезда, где часто сидели зачастую еле живые, с похмелья, вахтёры и вахтёрши Тимур увидел пожилого мужчину, который читал какую-то толстую книгу. На вид ему было далеко за шестьдесят, небольшого роста, седая голова. В общем ничего особенного, мужичок, как мужичок.

— Который час? — спросил Тимур.

Мужчина сразу оторвался от чтения, посмотрел на свои наручные часы и ответил:

— Половина восьмого.

— Вы живёте здесь и очевидно на шестом этаже? — весело спросил вахтёр.

— Дa, а как вы догадались? — удивлённо спросил Тимур.

— А я вас постоянно вижу, как и всех жильцов, даже когда читаю книгу. Вы не подумайте — я всё успеваю замечать!

— Да, но этаж — как вы догадались?

— Лифт здесь у вас больно шумный, а когда сидишь на месте постоянно, то легко просчитываешь, так сказать, посекундно, кто откуда едет, так от нечего делать, — засмеялся новый вахтёр и добавил. — Меня Иваном Никитовичем зовут, можно просто Никитичем. Я здесь новый вахтёр или, как сейчас принято говорить, консьерж, вот уже три месяца.

— А меня Тимур. Ну, я пойду, до свидания.

— До свидания, — ответил Никитич.

Через несколько дней, возвращаясь с работы, Тимур заметил на стене, на видном месте старые круглые часы. «Вот как замечательно» — подумал Тимур.

Закончилась зима. Весной у подъезда появились добротные деревянные клумбы, а затем и саженцы в них. Как-то раз, в выходной день Тимур увидел как Никитич сажает небольшой куст.

— Здравствуйте! А что это за растение вы сажаете, вроде не тальник, не бузина, что еще вырастет-то в наших условиях крайнего севера? — спросил Тимур.

— Приветствую! — радостно воскликнул Никитич. — Да это яблоня!

— Яблоня?! — удивился Тимур.

— Да, самая настоящая яблоня. Я её нынче прикупил в ботаническом саду: сказали, что морозостойкая и привитая! Бог даст — вырастет. Вырастет и начнёт цвести, ну это только через несколько лет.

Шли дни, месяцы. Как-то раз Тимур, зайдя в подъезд услышал как какие-то люди громко ругают Никитича.

— В чём дело? — спросил Тимур.

— Да вот этот вахтёр постоянно подкармливает собак — уже в собственный подъезд зайти невозможно! Ходят эти собаки, таскают заразу всякую, а ещё не ровен час укусят!

Никитич сидел и молчал.

— Сколько хожу, никогда собак не видел, — сказал Тимур. — Потом сытая собака никогда не укусит, так что не вижу в этом ничего плохого. Собака — друг человека! – сказал Тимур и едва не пожалел о сказанном: одна женщина буквально накинулась на него. Из её уст шёл бесконечный словесный поток, что невольно можно было предположить, что вот она действительно укушена и очевидно нездоровой собакой.

— Пойдём, покурим, — неожиданно для себя сказал Тимур Никитичу, и они вышли на улицу.

— Плохо, что скамейки нет, — посетовал Тимур и они сели на перила, огораживающие палисадник.

Некоторое время сидели молча.

— Я-то в общем-то не курю, — прервал тишину Тимур.

— Я тоже, — ответил Никитич. — Это раньше, когда работал столяром в пригородном совхозе, тогда да, курил. А потом взял и бросил. В совхозе хорошо было — работали весело, дружно. Все друг другу помогали. Не было такого: вот я, мол, столяр и пахать не должен, или я, вот, тракторист и пусть, мол, столяр сам таскает свои брёвна и доски. Совхозные поля огромные были, сейчас всё коттеджами застроили. Сажали мы и днем, и ночью, благо ночи белые. Зато урожай снимали огромный: картошка, капуста, свёкла — весь город снабжали. Да… были времена. Так зарядился, что и сейчас без дела не могу сидеть, аж руки чешутся — засмеялся Никитич. — В отпуск езжу на природу, правда я не охотник — как говорится, мне «птичку жалко». Да, в наших краях это редкость — встретить не любящего охоту мужика, не так ли? — спросил Никитич.

— Согласен, — ответил Тимур, и они оба засмеялись.

Тимур посмотрел на часы — ему нужно было спешить.

— Я пойду, — сказал Тимур.

— Ну, пока, — ответил Никитич. – Ты, это, заглядывай в мою каморку — чаю попьём, поболтаем о том, о сём.

— Хорошо, как-нибудь заскочу! — крикнул Тимур.

Через несколько дней Тимур увидел новую красивую скамейку возле подъезда. «Молодец Никитич, — подумал Тимур. — Золотые руки!»

Перед Новым годом Тимур решил хоть как-то отблагодарить Никитича и придумал его немного материально поддержать. Составил список и пошёл по квартирам с предложением собрать рублей по пятьдесят. Многие люди не понимали, о ком вообще идёт речь и почему они должны что-то оплачивать. Тимур устал рассказывать о Никитиче, о его большом вкладе в нашу повседневную жизнь. В итоге с 53 квартир удалось собрать только шестьсот пятьдесят рублей. Тимур добавил ещё восемьсот пятьдесят и в красивом конверте вручил Никитичу этот скромный подарок от имени всех жильцов. Подарить тоже было непросто, ведь Никитич упорно отказывался, хотя было заметно, что он растроган самим вниманием. А тридцать первого декабря в подъезде появилась самая настоящая новогодняя ёлка с украшениями. Тимур и сам ставил у себя в квартире только живые елки, чудесные, ароматные, со свежим запахом хвои. Он так решил, что пока дети маленькие — будет живая ёлка, как и в его далёком детстве, благодаря его папе и маме. Покупал Тимур эти елки в леспромхозе и потому знал, что стоят они не менее полутора тысяч рублей, и то без доставки.

Прошло несколько лет. Тимур встречал Никитича на бегу и едва успевал поздороваться с ним. Как-то раз Тимур заметил, что Никитича давно не видно. «Ну, наверное в отпуске»-думал он. Прошёл месяц, другой. В суете дней Тимур не сразу забеспокоился. Вот, в подъезде стало как-то не так чисто, появились перегоревшие лампочки, книги с полок исчезли, у почтовых ящиков появился рекламный мусор. Однажды утром, в самом начале лета, как обычно, спеша на работу, Тимур подошёл к женщине, сидевшей на вахте. Она курила прямо на рабочем месте — вся маленькая комнатка была наполнена неприятным дымом и запахами.

— Добрый вечер, — сказал Тимур.

— Здрасьте, — ответила курящая женщина.

— А вы не знаете, когда выйдет Иван Никитич? — спросил Тимур.

— А, этот старик, что ли? — спросила курящая женщина. — Да он же умер давно.

Тимур молча вышел на улицу. И вдруг что-то белое и красивое бросилось ему в глаза. Яблоня расцвела…

Автор: Александр Сайсарский