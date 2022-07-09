Расширяются возможности сервиса «Облачная поликлиника»

Запущенная в 2020-ом году, в период разгара пандемии коронавируса, система телемедицинских консультаций «Облачная поликлиника» продолжает развиваться и совершенствоваться.

«Сегодня в приложении «Облачная поликлиника» в Якутии подключено 46 медицинских организаций, зарегистрирован 981 врач. Количество завершенных консультаций в период с 1 июня 2020 по 7 июля 2022г. составило 33 202, из них с самоизолированными пациентами – 3124. Количество уникальных пользователей приложения – 40515», – сообщила директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра (ЯРМИАЦ) Аида Коростелева.

В телемедицинской системе удалённого консультирования приложения «Облачная поликлиника» работает 21 муниципальное образование республики, все медицинские организации города Якутска и их филиалы. При улучшении ситуации с каналами связи по районам республики планируется подключить к системе остальные центральные районные больницы.

Одной из главных функций приложения является получение человеком дистанционной, то есть телемедицинской консультации врача, сокращая личные контакты. На данный момент сервис позволяет выполнять дистанционные консультации в формате чата или видеовызова гражданам с первично установленными диагнозами или хроническими заболеваниями, в том числе с COVID-19 и больным, находящимся на диспансерном учёте. Для удобства пациентов и врачей в системе фиксируются все необходимые данные: карта пациента, результаты анализов и обследований.

Сервис постоянно совершенствуется: добавлены функции «Запрос на получение справки» для детских садов и школ, «Выписка льготного рецепта на лекарства» для льготных категорий граждан. Через приложение можно вызвать врача на дом или скорую помощь, продлить или закрыть больничный лист, получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также через приложение для пользователей доступны курсы реабилитации, в том числе и для постковидных больных.

«Для усовершенствования приложения сейчас подключаем лабораторные информационные системы медицинских организаций через МИС, чтобы доставлять результаты исследований в личный кабинет граждан в приложении «Облачная поликлиника» и в портал ЕПГУ. Разработан функционал по доставке гражданам справки об отсутствии инфекционных заболеваний. Врач, получивший заявку, при необходимости проводит онлайн-консультацию и выписывает справку в МИС», – поделилась планами Аида Коростелёва.

В перспективе предполагается осуществить полную интеграцию с региональной МИС и всеми централизованными системами для получения результатов всех видов исследований и сведений электронной медицинской карты, движению и маршрутизации пациента. «В итоге мы расширим возможность по мониторингу по диспансеризации, контролю за состоянием здоровья хронических пациентов, уведомлению регистровых пациентов (СПИД, ЯРНД, ЯРПНД и т.д.)», – пояснила директор ЯРМИАЦ. Также предполагается внедрить мониторинг показателей здоровья работников отраслевых промышленных добывающих предприятий, которые находятся в отдалённых, изолированных местах республики.

Персональные данные пользователей находятся под надёжной защитой, так как все резиденты авторизуются в ЕСИА (Госуслуги). Система выполнена в виде веб-приложения и мобильного приложения «Облачная поликлиника» и интегрирована с единой базой данных Центра обработки данных и региональным сегментом РЭМД для получения сведений медицинских записей, результатов исследований из электронной медицинской карты пациентов.

За два года работы телемедицинский сервис «Облачная поликлиника» принял участие в Московском акселераторе, стал золотым призёром премии «ComNews Award» как лучшее решение для здравоохранения, бронзовым призёром среди региональных ИТ-решений для здравоохранения на базе «Медведь.Телемед», финалистом международной премии «Мы вместе» в категории «Здоровье Нации».