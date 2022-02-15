Расширяется география НПК

Из года в год набирает популярность научно-практическая конференция педагогов и учащихся «Ларионовские чтения», ставшая традиционной в Майинской средней общеобразовательной школе имени Владимира Петровича Ларионова Мегино-Кангаласского улуса, российского ученого, специалиста в области машиностроения, первого академика Российской академии наук из народа саха, доктора технических наук. В этом году конференция приурочена Году культурного наследия народов России и 100-летию образования ЯАССР.

Участниками V Всероссийской конференции стали педагоги и учащиеся Воронежской, Свердловской, Иркутской, Калужской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и 28 улусов и городов Республики Саха (Якутия). Более 600 учащихся и более100 педагогов, эксперты из регионов России, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций республики приняли непосредственное участие на мероприятии.

На торжественном открытии конференции выступил I заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II, к.филол.н. Николай Иннокентьевич БУГАЕВ, который подчеркнул значимость данного мероприятия для становления будущих поколений как специалистов высокого профиля. Он привел в пример слова самого Владимира Петровича о том, что «…молодому поколению суждено улучшать жизнь республики во имя процветания родной Якутии. Для этого нам нужны специалисты широкого профиля, и особенно технического».

Преподаватели ИРОиПК приняли самое активное участие в работе конференции в качестве экспертов. Так, в секции учащихся с V по XI классы защищены исследовательские работы по 7 секциям: «Физико-математические науки и информационные технологии», «Естественные науки», «Сельскохозяйственные науки», «Моя родословная», «Филологические науки», «Помним, гордимся…», «Экономика и предпринимательство». В качестве экспертов на одной из секций обучающихся выступили заместитель руководителя Центра непрерывного повышения педагогического мастерства ИРОиПК Сардана Ушницкая и преподаватель Кафедры управления Светлана Птицына. Отмечен высокий уровень представленных учащимися докладов.

Далее, на секциях педагогов «Дистанционное обучение: проблемы и пути решения» экспертами выступили Ефросинья Афанасьева, завкафедрой иностранных языков, «Политехническое образование» — Елизавета Дуткина, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования, «Агротехнологические проекты» — Антонина Новгородова, доцент кафедры естественных наук, «Профессиональная ориентация в современных условиях» — Любовь Андросова, завкафедрой филологии, «Цифровая образовательная среда» — Саргылана Слепцова, преподаватель кафедры управления, «ФГОС третьего поколения» — завкафедрой естественных наук Мария Данилова.

Эксперты остались довольны глубиной и целостностью исследовательских работ представленных докладов. Проведена большая содержательная работа.

И, как отметила директор школы Светлана Игнатьева, по итогам данной конференции выйдет уже пятый по счету «Сборник научно-исследовательских работ учащихся и педагогов», участников НПК.