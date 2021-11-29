Расширяем горизонты сотрудничества – Ассоциация строителей АЯМ

В Алдане с рабочим визитом побывала делегация ООО «Восточная Техника» в составе Генерального Директора компании Caterpillar Герхарда Ворстера, исполнительного директора компании Антона Гуличева и регионального директора в регионе Якутия — Никиты Грушевого.

Целью встречи с исполнительным директором ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егором Фроловым было обсуждение деталей сотрудничества в части реализации проекта сервисного центра для обслуживания техники Cat в Алданском районе.

«В связи с ростом объёмов реализации машин Cat и как следствие ростом спроса как на сервисные услуги, так и на поставку запасных частей для техники, руководством компании было принято решение о расширении присутствия в регионе. Для реализации этого нам было необходимо выстроить партнёрские отношения с одной из крупнейших строительных компаний региона — «Ассоциации строителей АЯМ», — прокомментировал ход встречи Никита Грушевой.

Данная встреча показала что обе компании настроены серьёзно и будут делать все намеченные планы для развития отношений. В дополнение также обсуждались возможные пути развития партнерских отношений в части поставки машин под нужды Ассоциации строителей АЯМ в перспективных проектах региона.