Расширена возможность использования средств маткапитала «Семья»

Правительством Якутии уточнено направление средств республиканского материнского капитала «Семья» в части подключения индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и приобретения необходимого для этих целей оборудования. Также исключается привязка к земельному участку, выданному многодетной семье бесплатно, в случае если семья пожелает средства материнского капитала использовать на оплату приобретаемого оборудования и выполнения работ по подведению инженерных коммуникаций к индивидуальному жилому дому. С соответствующим проектом 7 октября на заседании Правительства РС(Я) выступила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Средства материнского капитала могут быть направлены на оплату приобретаемого оборудования и выполнения работ по подведению и подключению инженерных коммуникаций к индивидуальному жилому дому путем безналичного перечисления на расчетный счет подрядной организации (поставщика).

На оплату приобретаемого оборудования включаются расходы на приобретение следующего оборудования: газовый котел, газовый счетчик, радиаторы отопления и запорная арматура, трубы, электропроводка, электросчетчик, кабельный канал, емкость под воду, септик и другие сопутствующие материалы (крепежи, выключатели, розетки, распределительные коробки).

К работам по подведению инженерных коммуникаций к индивидуальному жилому дому относятся работы по прокладыванию инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установка и подключение оборудования, монтаж системы отопления с целью обеспечения жизнедеятельности жилого дома.

Приобретение оборудования, подведение и подключение инженерных коммуникаций с использованием средств материнского капитала, должны быть произведены к индивидуальному жилому дому, находящемуся на территории Республики Саха (Якутия). Кроме того, в случае приобретения строительных материалов при строительстве индивидуального жилого дома проектом предлагается направлять средства из МСК на счет продавца.

Таким образом, средства республиканского материнского капитала могут быть направлены в полном объеме либо по частям на:

1) улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) оказание ребенку (детям) высокотехнологичной медицинской помощи, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение ребенка (детей), в том числе за пределами Республики Саха (Якутия), включая оплату проезда ребенка (детей) и сопровождающего его (их) лица;

4) приобретение транспортного средства;

5) развитие личного подсобного хозяйства, в том числе приобретение сельскохозяйственной техники;

6) подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и приобретение необходимого для этих целей оборудования.