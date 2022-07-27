Расширен перечень социальных выплат, которые поступают на карту МИР

Льготы теперь будет получить проще.

В Минтруде сообщили, что в России увеличен список пособий, которые можно получить на карту МИР.

Как рассказали в ведомстве, в этот список вошли ежемесячные субсидии малоимущим россиянам на оплату жилья и «коммуналку» (если расходы превышают 22% от дохода семьи), компенсация на жилье для педагогов в селе, семьям погибших силовых структур и иных категорий граждан. Можно теперь получать на карту МИР и почетным донорам, которые награждены соответствующим знаком.

Напомним, что сейчас на карту МИР перечисляют пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго детей.









