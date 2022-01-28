Рассадин вышел в финал Ярыгинского турнира

Ему будет противостоять борец из Кабардино-Балкарии

Лидер сборной Якутии Виктор РАССАДИН одержал три уверенные победы на международном турнире памяти Ивана Ярыгина и вышел в финал соревнований. В полуфинале он уверенно победил представителя Красноярска, сообщает ЯСИА.

В первой встрече Виктор Рассадин со счетом 7:6 сразил чемпиона Европы Курбана ШИРАЕВА, затем во втором круге уверенно победил представителя Казахстана Сырбаза ТАЛГАТА. В полуфинальной встрече якутянин встретился с Усманом ШАХГИРИЕВЫМ из Красноярска, но и здесь он не испытал особых трудностей, показав, что находится в отличной форме. Первый балл он взял за пассивность оппонента, затем несколько раз вытолкнул соперника за ковер, доведя счет до 6:0 в свою пользу, противник ничего не смог противопоставить защитным действиям якутского борца.

Финал весовой категории до 70 кг состоится 28 января с 20:15 по якутскому времени. Соперником Виктора Рассадина за золотую медаль станет мастер спорта международного класса Анзор ЗАКУЕВ из Кабардино-Балкарской Республики.