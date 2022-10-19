Рассадин оценил “Серебряную борцовку”, Жербаев пригляделся к золотой медали

В спортивном комплексе “Триумф” состоялась презентация наградной атрибутики международного турнира памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина.

Презентацию открыли виртуозы мира, хомусистки ансамбляч «Айархаа». Затем слово взял первый заместитель министра по физкультуре и спорту РС(Я) Александр Николаевич Бугаев. Он сообщил, что турнир пройдет 28-29 октября, к участию в нем заявились представители более чем 10 зарубежных стран и примерно стольких же регионов России.

Медали турнира представил директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Дмитриевич Пахомов. Дизайн медалей был разработан в самом РЦСП, в металле их воплотил художник Александр Николаевич Оконешников. Медали имеют диаметр 90 мм, толщина – 7 мм, вес приличный – 242 грамма. В минувшем году вся республика отмечала 45-летие монреальского триумфа трех якутских олимпийцев, поэтому на лицевой стороне (аверсе) вместе с портретом Д.П.Коркина изображены Р.Дмитриев, П.Пинигин и А.Иванов, здесь же расположен и логотип 100-летия ЯАССР. На реверсе медали – эмблема Объединенного мира борьбы (UWW).

Александр Бугаев вручил памятные медали в специальном подарочном оформлении (в пластиковый футляр вставлена вращающаяся на оси медаль) трем именитым борцам – олимпийскому чемпиону Павлу Пинигину, серебряному призеру Олимпиады Александру Иванову и победителю Игр Доброй воли Василию Гоголеву.

Эта атрибутика изготовлена фирмой «Офсет», в знак признательности за многолетнее сотрудничество М.Пахомов вручил букет цветов директору «Офсета» Екатерине Афанасьевне Захаровой.

Еще одним новшеством нынешнего турнира явился специальный приз «Лучшему борцу турнира». Его установили любители борьбы, на собранные болельщиками средства изготовлена «Серебряная борцовка» – целых 550 граммов чистого серебра!

Тем временем юные борцы с радостью фотографировались вместе с живыми легендами вольной борьбы. А присутствующие на торжественной церемонии известные борцы – Виктор Рассадин и лидер бурятской сборной Евгений Жербаев по достоинству оценили новые награды. А мы уже в конце будущей недели станем свидетелями того, кому они достанутся.