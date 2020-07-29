Распознать мошенников и сохранить деньги

Способы обмануть владельцев банковских карт становятся изощрённее, но основа всегда одна и та же. АЭБ рассказывает, как не стать жертвой мошенников.

Звонок из “банка”

На экране телефона может высветиться номер, похожий на официальные контакты банка. Звонивший может представиться сотрудником службы безопасности банка или на том конце вы услышите робота – для пущей убедительности.

Что чаще всего говорят мошенники по телефону?

К вам обратятся по имени-обществу и сообщат: о несанкционированном входе в мобильный банк, о подозрительном переводе средств с вашей карты, о том, что карта заблокирована, что ваш личный кабинет хотят взломать и оформить кредит и т.д. Предлогов может быть огромное количество. Основная задача злоумышленника на этом этапе разговора – сбить с толку своего собеседника, посеять панику у него в голове, ведь его средства “в опасности”.

“Следуйте инструкции банка и ваши средства будут в безопасности”

Далее «сотрудник банка» в зависимости от ситуации попытается узнать у вас реквизиты карты, предложит перевести средства на “безопасный” резервный счет или же установить специальную программу “для защиты ваших данных”. На деле же приложение для удаленного доступа к устройству поможет жулику вывести средства через мобильный банк. Если же вы вдруг все-таки установили ПО, нужно как можно быстрее удалить его.

Часто жулики якобы для отмены мошеннической операции просят назвать СМС-код через «автоматизированную систему» или голосового помощника. Так злоумышленники получают все необходимое для того, чтобы вас ограбить.

Электронная почтовая рассылка или смс

Помимо телефонных звонков в арсенале жуликов существуют и другие методы обмана, такие как смс-сообщения и письма на электронную почту с “выгодными предложениями”.

Вы прочитаете о более выгодных условиях кредитования и лучшем обслуживании или о том, что получили денежный перевод, выиграли крупную сумму.

Если вам пришло такое «письмо счастья», ни в коем случае не нужно переходить по ссылкам в тексте, а лучше совсем не открывать его.

Что делать, если вам кажется, что позвонили мошенники?

Самый простой способ предотвратить хищение средств с вашего счета – сбросить звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сразу перезвонить по официальному номеру вашей кредитной организации.

Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в МВД – территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и банки – свой, где открыт счет, и тот, куда переведены денежные средства. После обращения пострадавшему блокируют карту для предотвращения дальнейших махинаций.

О чем важно помнить

Может ли такое быть, что сотрудник банка попросит вас назвать код для отмены операции, блокировки карты, доступа в личный кабинет или установить какой либо софт на устройство? Нет, это 100% мошенничество.

Для блокировки выявленных банком подозрительных трансакций настоящему сотруднику банка никаких кодов из СМС не нужно, требуется лишь голосовое подтверждение клиента.

Помните, что реальные сотрудники банка никогда не спрашивают номер карты, ПИН-код или CVV-код (код с обратной стороны карты) и не просят продиктовать данные из смс-сообщений. Банки также никогда не просят устанавливать стороннее программное обеспечение, переводить деньги на другие счета или совершать тестовые платежи.

Бесплатный круглосуточный контакт-центр АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО: 88001003422 и 8(4112)34-22-22.