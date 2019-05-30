Распоряжение мэра Якутска о деньгах «Водоканала» передали депутатам по… ватсапу

Вчерашнее заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы ждали с большим интересом. На нем рассматривались изменения в бюджет города Якутска на 2019 и 2020-201 годы и вопрос выкупа акций АО «Водоканал». В последние дни эти 200 млн стали «яблоком раздора» для многих. И ожидания оправдали себя: заседание комиссии можно транслировать в прайм-тайм.

Итак, 6 мая вышло распоряжение №788, подписанное главой ОА Якутска Сарданой Авксентьевой, где нарушались обязательства города по выкупу акций у АО «Водоканала» в размере 100 млн рублей в этом году и 100 млн – в 2020-м. Предлагалось эти 100 млн направить на другие городские нужды, а выплаты перенести на 2021 год.

Гендиректор «Водоканала» и депутат Гордумы Анатолий Кырджагасов прокомментировал очень жестко, дав понять, что так дела не делаются. В подобном ключе высказалось и министерство ЖКХ и энергетики республики.

В защиту мэрии появились также не менее жесткие комментарии в прессе.

Казалось бы, все разрешит предложение главы республики Айсена Николаева, о котором он проинформировал в прямом эфире 25 мая. Он предложил перенести платежи не на два года, а на один год — 2020-2021. При этом ил дархан дал понять, что бюджет Якутска находится в очень сложном положении.

И вот необходимая перед принятием изменений бюджета процедура – заседание постоянной комиссии ЯГД. И… депутатам предоставили документы, по которым позиция мэрии не меняется.

Здесь необходимо пояснить, что распоряжение главы Якутска от 6 мая, мягко говоря, поставило в неудобное положение депутатский корпус Гордумы. Ведь изменения в бюджет не могут вноситься без решения представительного органа власти. Тем более, что сами депутаты принимали бюджет 2019 года с «водоканаловскими» деньгами.

В документах, предложенных мэрией на рассмотрение членам комиссии ЯГД изложено следующее: «В 2020 году средства, предусмотренные на выкуп акций «Водоканала» в сумме 100 000 тыс. рублей перенести на условно-утвержденные; в 2021 году увеличить расходы на выкуп акций «Водоканала» в сумме 100 000 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья по муниципальной программе…» То есть еще и программу переселения решили «обкарнать».

Интересно, что Контрольно-счетная палата Якутска посчитала распоряжение мэра от 6 мая неправомерным и предложили его отменить. Председатель КСП Руслан Неустроев прямо сказал, что глава Якутска превысила свои полномочия.

Естественным было желание председателя комиссии Сергея Черных услышать комментарий заместителя главы ОА Якутска Павла Кириллина. Однако тот сказал, что кроме информации Департамента финансов ничего сказать не может. А через несколько минут вдруг сказал, что вышло новое распоряжение, которое передано Черных по… ватсапу.

Черных: «Рассматривать вообще нечего»…

Кириллин (тихо): «Есть новое распоряжение…»

Черных: «Я не расслышал».

Кириллин: «Есть новое распоряжение…»

Черных: «Почему не передали?»

Кириллин: «Вам скинули по ватсапу…»

Черных: «Я должен ватсап открыть и показать депутатам?! Вы КСП тоже отправьте по ватсапу».

Что это такое?! Есть регламент…

Ватсап-документ

Листок принесли минут через 10 и раздали депутатам. В нем было согласие с компромиссом, предложенным Айсеном Николаевым: «Департаменту финансов предусмотреть в бюджете городского округа 2019-2021 года, с учетом ранее выплаченной суммы 100 000 000 рублей, средства в размере 200 000 000 рублей для обеспечения выкупа акций АО «Водоканал»… в следующем порядке:

2020 г. – 100 000 000 рублей;

2021 г. – 100 000 000 рублей».

Когда же Черных предложил Кириллину прокомментировать этот документ, то встретил молчание. Говорить пришлось самому: «Отказ комментировать не совсем понятен, ведь мы вас для диалога приглашаем».

Депутат Владимир Аммосов заметил, что не выдержаны положенные сроки – документы надо предоставлять за 3 дня.

Депутат Анатолий Кырджагасов сказал, что рассматривать новое распоряжение нельзя, потому что глава Якутска должен сначала отменить предыдущий документ.

Депутаты заметили, что заключение Контрольно-счетной комиссии было готово к 24 мая, поэтому у мэрии было время на подготовку документов.

Депутат Аммосов удивился тому, что в бюджет города не вошли рекультивация мусорного полигона и вывоз твердых отходов. Что касается полигона, то из-за задержки есть опасность не войти в федеральную программу.

Члены комиссии ЯГД единогласно решили: при условии, что Окружная администрация доработает все документы, еще раз обсудить этот вопрос 4 июня 2019 г. Сессия Гордумы ожидается 13 июня.

Сергей Черных подчеркнул, что в целом корректировка бюджета принимается, но на сессию комиссия обязана вынести полностью подготовленный документ, ОА должна доработать его с учетом пожеланий КСП. Никакого противостояния нет, это обычная работа.

И еще. У города появились дополнительные доходы в 1,5 млрд рублей, которые перечислены из госбюджета Республики Саха (Якутия).