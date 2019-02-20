АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.20
 74.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.02.2019, 14:00
Культура & Образование
Афиша
Такого вы еще не видели! В столице пройдет шоу «В ритме BOLLYWOOD»
20.02.2019, 13:45
Якутия
Согласятся ли жители якутского села на предложение правительства?
20.02.2019, 13:30
Гороскоп
Как разбогатеть каждому знаку зодиака
20.02.2019, 13:15
Экономика
«РосРАО» теперь под крылом страховой компании «Стерх»
20.02.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Сахацирк приглашает на весенний концерт «С праздником!»
20.02.2019, 12:53
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА о проекте «ВАМ «Вызов»: У меня поменялось мировоззрение
20.02.2019, 12:45
Финансы
Распоряжаться деньгами правильно: АЭБ провел уроки финграмотности в школах Якутска
20.02.2019, 12:37
Экономика
Якутскэнерго: СМС-оповещение – эффективный способ передачи информации
20.02.2019, 12:30
Экономика
В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в «майские указы»
20.02.2019, 12:28
Происшествия
Пожилая женщина подверглась нападению
20.02.2019, 12:17
Якутск
В Якутске обсудили перспективы внедрения системы «Умный город»
20.02.2019, 12:06
Якутия
В Верхневилюйском улусе проходят отчеты правительства республики
20.02.2019, 11:57
Происшествия
«Кухонный боксер» избил возлюбленную и сам вызвал полицию
20.02.2019, 11:48
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии приглашает на «Весенний каприз»
20.02.2019, 11:33
Происшествия
В Якутске участились угоны машин
20.02.2019, 11:28
Экономика
ЯТЭК — активный участник приоритетного проекта Якутии
20.02.2019, 11:21
Общество
Ольга Балабкина о новом указе главы Якутии
20.02.2019, 11:13
Якутск
Жители Якутска могут контролировать управляющую компанию
20.02.2019, 11:06
Желток
Видео
Якутский салют от мировой звезды Хиблы Герзмавы
20.02.2019, 10:54
Общество
ГИБДД Якутии переходит на усиленный режим работы
20.02.2019, 10:41
Красота & Здоровье
Якутянка завоевала «бронзу» международных соревнований по макияжу
20.02.2019, 10:28
Политика
Глава Якутии провел совещание по реализации национальных проектов
20.02.2019, 10:15
Происшествия
Причины крупного пожара в Якутске выясняются
20.02.2019, 10:03
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
20.02.2019, 9:49
Судебная хроника
Якутянка лишилась денег, доверив собутыльнику банковскую карту
20.02.2019, 9:37
Желток
Скандальные блогерши разошлись как в море корабли?
20.02.2019, 9:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения в Мирнинском управлении соцзащиты
20.02.2019, 9:12
Судебная хроника
В Якутии молодая семья похитила из магазина почти 2 млн рублей
20.02.2019, 9:00
Политика
Айсен Николаев принял участие в совещании премьер-министра РФ по вопросам обращения с ТКО
20.02.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Как всегда быть «на коне»?
20.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 20 февраля 2019
19.02.2019, 21:55
Происшествия
Видео
В Якутии усилены меры предосторожности из-за колбасы с чумой
19.02.2019, 21:34
Политика
Егор Борисов в ТОП-50 медиарейтинга сенаторов
19.02.2019, 21:14
Красота & Здоровье
Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу
19.02.2019, 20:54
Экономика
Более 326 млн вложили в ТОР «Кангалассы»
19.02.2019, 20:35
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда: Мы не пара, мы как брат и сестра
19.02.2019, 20:16
Экономика
Росатом и Якутия планируют размещение малых АЭС
19.02.2019, 19:59
Спорт
В копилке у якутских борцов 20 медалей первенства ДФО!
19.02.2019, 19:42
Культура & Образование
В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «В неведомых горах Якутии»
19.02.2019, 19:27
Общество
В Якутске стартует благотворительная акция «Вместе теплее»
19.02.2019, 19:14
Общество
Instagram
Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе
19.02.2019, 18:58
Экология
Коренным малочисленным народам оплатят нанесенный ущерб
19.02.2019, 18:43
Экономика
Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении
19.02.2019, 18:28
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
19.02.2019, 18:13
Судебная хроника
В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело
19.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20 февраля
19.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Фотофакт
Надвратная башня из латунных труб
19.02.2019, 17:40
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе
19.02.2019, 17:30
Якутск
В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)
19.02.2019, 17:23
Происшествия
Экстра
В Якутске горит двухэтажный дом
19.02.2019, 17:15
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава
19.02.2019, 17:00
Спорт
Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе
19.02.2019, 16:50
Спорт
Церемония открытия Кубка мира пройдет в национальном стиле
19.02.2019, 16:40
Происшествия
Экстра
В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси
19.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Видео
Уруй Айаал снял фильм о турке, свободно говорящем на якутском языке
19.02.2019, 16:15
Происшествия
В Якутии парень украл куртку покойного
19.02.2019, 16:00
Культура & Образование
Анонс
10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 
19.02.2019, 15:50
Общество
Минтруда о ложной информации распространяемой по WhatsApp
19.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян
19.02.2019, 15:25
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Звезда Голливуда Мадс Миккельсен восхищен мужеством Кэрэчээны Туприной
19.02.2019, 15:10
Якутия
Поддержи предложения по развитию Якутии
19.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
«Антирак: поддержка выживших» приглашает желающих на встречу
19.02.2019, 14:47
Происшествия
Подруга украла банковскую карту и обналичила ее
19.02.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль
19.02.2019, 14:15
Культура & Образование
В Якутии в восьмой раз пройдет Математический праздник 
19.02.2019, 14:00
Якутия
Жителей Павловска приглашают на акцию
19.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни
19.02.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии
19.02.2019, 12:58
Якутск
Объявление
Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов
19.02.2019, 12:48
Общество
Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов
19.02.2019, 12:36
Происшествия
Крупный пожар в Якутске
19.02.2019, 12:33
Спорт
Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира
Архив новостей
Финансы
20 февраля 2019, 12:45
81

Распоряжаться деньгами правильно: АЭБ провел уроки финграмотности в школах Якутска

Учащиеся средней школы №31 и физико-технического лицея узнали, как правильно накапливать и тратить личные средства, какие действия могут защитить сбережения от мошенников и для чего нужны банки. Проект Алмазэргиэнбанка «Финансовая грамотность» уже в течение нескольких лет помогает жителям республики лучше разбираться в этих и многих других сложных вопросах.

Тьютор, руководитель группы по работе с партнерами управления розничного бизнеса АЭБ Туяра Чымырова провела уроки для учащихся 8 и 10 классов школы №31, а волонтер, главный дизайнер офиса трансформации банка Алексей Кривцов познакомил с основами финансовой грамотности шестиклассников физико-технического лицея.

«Уроки в СОШ №31 прошли в рамках недели финансовой грамотности, объявленной в учебном заведении. Ранее с педагогами этой школы и СОШ №19 мы провели круглый стол, где обсудили вопросы подготовки методического пособия по основам финграмотности. В перспективе мы намерены сотрудничать в данном направлении с Минобразования республики», — сообщила руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.

Она также напомнила, что деятельность АЭБ по финансовому просвещению населения региона ведется в соответствии с планом Центрального банка РФ.

«Финансовая грамотность» — один из пяти социальных проектов, входящих в корпоративную программу банка «Наше будущее».

В 2018 году обучение основам финансовой грамотности прошли 2671 школьник, 95 студентов, 40  пожилых людей, 35  детей – воспитанников социальных учреждений,  103 ребенка с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Уроки состоялись в 19  школах Якутска и районов республики. Восемь сотрудников АЭБ прошли обучение в институте финансового планирования при Минфине России и стали тьюторами по повышению финансовой грамотности.

 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
18.02.2019, 11:39
Светская хроника
Дочь бизнес-вумен вышла замуж
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
20.02.2019

В Якутске участились угоны машин

Экономика
20.02.2019

ЯТЭК — активный участник приоритетного проекта Якутии

Видео
Желток
20.02.2019

Якутский салют от мировой звезды Хиблы Герзмавы

Общество
20.02.2019

День защитника Отечества: история праздника 23 февраля

Желток
20.02.2019

Скандальные блогерши разошлись как в море корабли?

Судебная хроника
20.02.2019

В Якутии молодая семья похитила из магазина почти 2 млн рублей

Красота & Здоровье
19.02.2019

Проект «Антирак: поддержка выживших» приглашает на ​ встречу

Instagram
Общество
19.02.2019

Айсен Николаев высказал мнение о новом Указе