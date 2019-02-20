Распоряжаться деньгами правильно: АЭБ провел уроки финграмотности в школах Якутска

Учащиеся средней школы №31 и физико-технического лицея узнали, как правильно накапливать и тратить личные средства, какие действия могут защитить сбережения от мошенников и для чего нужны банки. Проект Алмазэргиэнбанка «Финансовая грамотность» уже в течение нескольких лет помогает жителям республики лучше разбираться в этих и многих других сложных вопросах.

Тьютор, руководитель группы по работе с партнерами управления розничного бизнеса АЭБ Туяра Чымырова провела уроки для учащихся 8 и 10 классов школы №31, а волонтер, главный дизайнер офиса трансформации банка Алексей Кривцов познакомил с основами финансовой грамотности шестиклассников физико-технического лицея.

«Уроки в СОШ №31 прошли в рамках недели финансовой грамотности, объявленной в учебном заведении. Ранее с педагогами этой школы и СОШ №19 мы провели круглый стол, где обсудили вопросы подготовки методического пособия по основам финграмотности. В перспективе мы намерены сотрудничать в данном направлении с Минобразования республики», — сообщила руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.

Она также напомнила, что деятельность АЭБ по финансовому просвещению населения региона ведется в соответствии с планом Центрального банка РФ.

«Финансовая грамотность» — один из пяти социальных проектов, входящих в корпоративную программу банка «Наше будущее».

В 2018 году обучение основам финансовой грамотности прошли 2671 школьник, 95 студентов, 40 пожилых людей, 35 детей – воспитанников социальных учреждений, 103 ребенка с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Уроки состоялись в 19 школах Якутска и районов республики. Восемь сотрудников АЭБ прошли обучение в институте финансового планирования при Минфине России и стали тьюторами по повышению финансовой грамотности.