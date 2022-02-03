Расплатился чужой картой? Получи 6 лет!

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что потеряла банковскую карту у магазина на ул. Семена Данилова, а вскоре обнаружила, что с неё похищено

55 716 рублей разными суммами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлены двое подозреваемых — 17-летний и 18-летний приятели.

Установлено, что прохожие нашли на улице банковскую карту потерпевшей, подобрали и отнесли в ближайший киоск, где работал один из подозреваемых. Но молодой человек не стал искать владелицу и решил распорядиться деньгами на карте по своему усмотрению. Он расплачивался картой в продуктовых магазинах, затем отдал её своему приятелю, который также позволил себе расплатиться ею.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.