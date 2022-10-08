08.10.2022
16:26
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Якутия

Расписной домик Якутии арт-кластера «Таврида» в Крыму

В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России Арт-кластер «Таврида» запустил проект «АРТ.РОДИНА» в Крыму. Идея проекта: каждый‌ жилой домик кластера рассказывает об одном из регионов России, используя живопись, постеры, карты, фотографии и любые другие материалы и элементы. Домик Якутии оформила член сообщества молодых художников Art Public School Кюннэй Тимофеева. Все оформление домика олицетворяет сплоченность творцов Якутии и уникальность нашего народа, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк ЯСИА
Источник: тгк ЯСИА

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