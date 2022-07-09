Расписание паромов Якутск – Нижний Бестях, Кангалассы – Соттинцы

График движения паромов переправе «Якутск – Нижний Бестях» — с 5.00ч. до 24.00ч., на переправе «Кангалассы – Соттинцы» с 6.00ч. до 24.00ч.

В связи с проведением VIII Спортивных игр народов Якутии в с.Борогонцы Усть-Алданского района, для удобства гостей и участников соревнований, организованы дополнительные рейсы. Так, на переправе «Соттинцы — Кангалассы» в ночное время курсируют 2 дежурных парома. Также по информации перевозчика, с причала в п. Нижний Бестях последний рейс был организован в 1.41 час. ночи 8 июля.

В связи с прогнозируемым шквальным ветром, могут быть задержки в выезде паромов. Просим отнестись с пониманием. Также с ожидаемой высокой нагрузкой на паромные переправы, обращаемся к жителям республики и просим заранее планировать свои поездки через паромные переправы и с уважением относиться ко всем участникам движения. Работу паромов контролирует Республиканская рабочая группа, в состав кроме правительства Якутии, Минтранса и глав районов вошли надзорные органы – ГИБДД, транспортная полиция. Отследить движение паромов можно онлайн на сайте.