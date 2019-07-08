Расписание паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях

На паромной переправе Нижний Бестях — Якутск работают 12 паромов и пять причалов. Напомним, сегодня состоится торжественное закрытие VII Спортивных игр народов Якутии, проходящих в с. Амга, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии. «Сегодня все паромы будут работать до последнего пассажира. Регулируют движение автомобилей сотрудники ГИБДД. Сотрудниками Минтранса республики установлено круглосуточное дежурство», — отмечают в министерстве. Кроме того, на переправе с. Нижний Бестях установлены две камеры, транслирующие обстановку в онлайн режиме. Отследить расписание движения паромов можно в мобильных приложениях «Best Parom» и «Умный паром». Источник: https://www.sakha.gov.ru

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