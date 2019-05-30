Расписание движения паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях

Ситуация на паромных переправах Якутска и Нижнего Бестяха находится под контролем.

Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, со стороны Мегино-Кангаласского улуса на переправе установлено дежурство нарядов ДПС и ППС, в Якутске наряды полиции осуществляют патрулирование с заездом на территорию паромной переправы. За обстановкой на паромной переправе следят сотрудники ГИБДД. По мере необходимости будет организовано дежурство.

«Все причалы обустроены, организованы парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром в пределах границ причалов. Также разработана схема движений транспортных средств, будет установлен переносной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодняшний день на маршруте Якутск — Нижний Бестях задействовано 11 паромов. Тарифы остались на уровне 2016 года», — говорится в сообщении.

Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях: