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30 мая 2019, 10:55
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Расписание движения паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях

Ситуация на паромных переправах Якутска и Нижнего Бестяха находится под контролем.

Как сообщает пресс-служба Минтранса республики, со стороны Мегино-Кангаласского улуса на переправе установлено дежурство нарядов ДПС и ППС, в Якутске наряды полиции осуществляют патрулирование с заездом на территорию паромной переправы. За обстановкой на паромной переправе следят сотрудники ГИБДД. По мере необходимости будет организовано дежурство.

«Все причалы обустроены, организованы парковочные места, установлены дорожные знаки и барьерные сооружения при заезде на паром в пределах границ причалов. Также разработана схема движений транспортных средств, будет установлен переносной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодняшний день на маршруте Якутск — Нижний Бестях задействовано 11 паромов. Тарифы остались на уровне 2016 года», — говорится в сообщении.

Расписание движения паромов ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Вторая паромная переправа» по маршруту Якутск — Нижний Бестях:

Источник: https://news.ykt.ru/article/87272
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