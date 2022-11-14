Расписание движения парома в сопровождении ледокола

В связи с уменьшением количества автотранспорта, перевозка груза в сопровождении ледокола будет производиться в один круговой рейс по расписанию:

Погрузка на 1623 км. р. Лена (со стороны пгт. Жатай) с 13.00 до 14.00 часов;

Погрузка на о. Медвежий (со стороны с. Техтюр) с 17.00 до 18.00 часов.

Начало работы по новому расписанию с 15 ноября 2022 года.

При увеличении количества автотранспорта и образовании очереди будут осуществляться дополнительные рейсы.

Напомним, что с 4 ноября речники ПАО «ЛОРП» начали осуществлять грузовые перевозки в сопровождении ледокола на р.Лена по маршруту «Жатай-Тектюр-Жатай». В перевозках задействованы: ледокол «Капитан Бабичев», буксир «Капитан Бурковский» и баржа «Жатай-1».

На причалах дежурит полицейский патруль, со стороны ЛОРПа – коммерческое управление и управление по эксплуатации флота. Ведутся работы по укреплению причалов бутовым камнем и скальной породой, отсыпаются ПГС. Ситуация на перевозках полностью контролируется.

Справки по телефону: 42-12-53