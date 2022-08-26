Расписание бесплатных показов в Якутске в «Ночь кино»

27 августа, в День российского кино, в Якутии состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В рамках акции зрители смогут бесплатно посмотреть кино.

КИНОЗАЛ «РЕСПУБЛИКА», ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА, 45:

— СЕАНС: 22.00 — «Последний Богатырь: Посланник Тьмы».

— СЕАНС: 00:00 — «Чемпион Мира»

— СЕАНС: 02:40 — «Пара из Будущего»

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ», ЯКУТСК, УЛ.К.УТКИНА, 5:

— СЕАНС: 15.00 – показ фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы»

— 17.00 – КИНОКВИЗ. Главный приз — бесплатный вход на игру «Угадай кино» от квизов г. Якутска.

— 17.30 – Об истории якутского кино, о творческой среде якутской киноиндустрии расскажет первый профессиональный кинорежиссер Якутии Алексей Семенович Романов.

— СЕАНС: 18.10 – показ фильма «БҮГҮН – БЫЛЫР» реж.Александр Лукин.

— СЕАНС: 19:30 – показ фильма «ЧЕМПИОН МИРА» реж. Алексей Сидоров.

Также в этот день для всей молодежи от 14 до 22 лет будет работать выездная консультация от Национальной библиотеки по оформлению «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ». Помощь в оформлении в зале «Республика» с 21.00, в музее «Моя история» с 14.00.

Лимит карты — 5000₽, из них 2 тыс можно потратить на билеты в кинотеатры. Для этого надо принести с собой паспорт, снилс и сотовый телефон.

Пушкинская карта позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кино, выставки и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.