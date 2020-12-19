Распахнула двери детская поликлиника в с. Сунтар



17 декабря состоялось торжественное открытие детской поликлиники после капитального ремонта. Здание детского отделения при поликлинике ГБУ РС(Я) Сунтарской ЦРБ находилась на капитальном ремонте с 15 июня по 16 декабря текущего года. Капитальный ремонт проводил генеральный подрядчик ООО «Андраники» по государственной программе РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», в рамках госпрограммы «Современный облик сельских территорий» и с софинансированием администрации Сунтарского района.

На торжественном открытии принимали участие глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, заместитель главы Гаврил Еремеев, главный врач ЦРБ Анатолий Назаров и коллектив поликлиники. В своем выступлении глава улуса Анатолий Григорьев благодарил строителей за выполненные работы и пожелал врачам плодотворной работы в обновленной поликлинике.В свою очередь заведующая отделением детской поликлиники Айталина Михайлова выразила огромную благодарность за поддержку министру сельского хозяйства РС(Я) Александру Атласову и администрации Сунтарского улуса. Данное мероприятие проведено с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусной инфекцией

По Сунтарскому улусу детей в возрасте 0-14 лет насчитывается 5 974 , подростков — 1100, в с. Сунтар — 3 673 детей. В данное время в детском отделении при поликлинике насчитывается 22 работника. В детском отделении при поликлинике имеется 5 педиатрических участков, работает подростковый педиатр. Действуют кабинет здорового ребенка с прививочным кабинетом, процедурный кабинет, кабинет неотложной помощи, работает врач детского УЗИ, детский невролог и детский стоматолог.

