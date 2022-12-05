Раскрыты дерзкие кражи из теплой остановки

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что из остановочного павильона, расположенного на ул. Дзержинского, похищен телевизор стоимостью 12 тысяч рублей, а также в тот же день совершена кража конфет из торгового аппарата.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в краже телевизора был установлен ранее судимый 46-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что в вечернее время подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения похитил из теплой автобусной остановки телевизор, планируя сдать его в комиссионный магазин. Однако, по пути он уронил похищенное и повредил его. Неисправную технику сотрудники ломбарда отказались принимать, поэтому мужчина принес похищенный телевизор к себе домой. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Кроме этого, полицейскими установлены подозреваемые в краже конфет из торгового автомата, расположенного в той же теплой остановке. Ими оказались четверо школьников в возрасте от 15 до 17 лет. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 20.1. «Мелкое хулиганство» КоАП Российской Федерации. Подростки поставлены на профилактический учет.