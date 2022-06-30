Раскрыта кража в музее Якутска

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже сотового телефона обратилась работница музея. Она пояснила, что, оставив телефон на стойке, некоторое время отсутствовала, а когда вернулась обратно, то обнаружила, что смартфон похищен неизвестным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый 47-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник зашел в музей с преступной целью в поисках чего-нибудь ценного и, воспользовавшись моментом, похитил телефон. В тот же день он попытался сбыть его в комиссионный магазин, однако, его работники заподозрили, что телефон похищен, и отказали мужчине.

Похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в недавнем времени в отношении данного лица были возбуждены уголовные дела за серию краж велосипедов весной текущего года. В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО.